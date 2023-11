Typograaf en grafisch ontwerper Erik Desombere wint toonaangevende design-award

Het typografisch project ‘letters op maat’ van typograaf Eric Desombere is bekroond met een Henry Van de Velde Award 2024 in de categorie Graphics. Het is nog afwachten tot de prijsuitreiking op 23 januari 2024 om te weten of de Menenaar een gouden, een zilveren of een bronzen award in de wacht sleept.

De Henry Van de Velde Awards zijn de belangrijkste designprijzen in België. Ze bekronen Vlaamse ontwerpers, bedrijven en overheden die, dankzij het slim inzetten van design, een positieve impact hebben op de samenleving.

In de categorie Graphics behoort Erik Desombere met ‘letters op maat’ tot het select kransje van drie winnaars. De Flanders DC-jury spreekt lovende woorden over het carrière omvattend project van de Menenaar.

“Het project toont een uitgeklede, constructivistische en speelse manier om met typografie bezig te zijn. Erik haalt inspiratie uit letters in de publieke ruimte, maar hij is ook bezig met de geschiedenis van zijn vakgebied en de typografie. Hij vertaalt die elementen succesvol naar een heel afgemeten vormgeving en zoekt consequent naar typografische oplossingen voor vormgevingsproblemen. Zijn project toont zowel een grondig en gedragen onderzoek als heel concrete en bruikbare toepassingen van de onderzoeksresultaten”, aldus de jury.

Kind van de tekenacademie

Eriks’ ‘letters op maat’ waren in mei van dit jaar nog te bezichtigen op de retrospectieve expo ‘Letterwerken 2023’, waarmee de kunstacademie in de Bruggestraat haar gerenommeerde oud-leerling eerde. Daar deed een ontwerpoefening in 1972 bij de nog piepjonge Erik Desombere zijn ‘liefde voor de letter’ ontluiken.

“Ik ben een kind van de tekenacademie. Daar werden mijn creativiteit en mijn liefde voor typografie aangewakkerd. Meer dan 50 jaar na die prille aanzet is de letterliefde, meer dan ooit, een passie. En is de award wellicht een erkenning en een bevestiging”, zegt Erik.

Bovendien maakt hij nog kans op de Public Golden Award. Daarvoor kan iedereen nog tot 15 december zijn stem uitbrengen op https://henryvandevelde.be/nl/awards/24/letters-op-maat.