Tweede fotobiënnale lokt ruim 15.000 bezoekers

Afgelopen zondag was de laatste dag van de tweede Internationale Fotobiënnale. Die werd een ongelooflijk succes, met ruim 15.000 bezoekers. Het parcours, met werken van meer dan dertig toonaangevende (inter-)nationale fotografen, strekte zich uit van het Fort Napoleon tot Mu.ZEE.

Sinds de start, op zaterdag 16 september, kwamen meer dan 15.000 mensen langs om een bezoek te brengen aan de indoor- en outdoortentoonstellingen. Centraal tijdens deze fotobiënnale stond de connectie met andere kunstvormen, onder de noemer IN(VLOED). Elk fotografisch werk weerspiegelde dat thema op een unieke, eigentijdse en eigenwijze manier.

“Niet alleen de cijfers zijn goed, ook de reacties van de bezoekers zijn uitermate positief. De gratis buitenlocaties zorgen voor een unieke beleving in de openbare ruimte en meer dan 15.000 mensen kochten een ticket voor de binnenlocaties. De Fotobiënnale zet Oostende opnieuw op de kaart als cultuurstad, en daarop zijn we heel trots”, blikt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) tevreden terug.

Het parcours, met werken van meer dan dertig toonaangevende (inter)nationale fotografen, strekt zich uit over 23 locaties. Onder de exposerende fotografen vond je kleppers als Joel-Peter Witkin, Julia Fullerton-Batten, Mous Lamrabat, Marie Wynants, Stefano Bonazzi, Jenny Ymker, Athos Burez, Bára Prášilová, Aglaia Konrad en Jenny Boot. De werken waren te vinden op binnenlocaties zoals Fort Napoleon, Mu.ZEE, het James Ensorhuis, de Anglicaanse Kerk en de Amandine én buitenlocaties zoals het Leopoldpark, de Drie Gapers en de Zeedijk ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen.

Ook galerijen

Daarnaast zetten ook zes galerijen de deuren open met werken van zowel geprezen als jonge fotografen. De buitenlocaties en galerijen waren gratis te bezoeken, voor de binnenlocaties moesten bezoekers tickets reserveren.

“De fotobiënnale heeft gezorgd voor een enorme stijging in de bezoeken”, zegt Sara Van Wesemael van OEVER gallery. “Het publiek was erg geïnteresseerd en we kregen enorm positieve reacties van iedereen. Door deze eerste ontmoeting met onze galerij hopen we nog heel wat mensen terug te zien.” (HH)