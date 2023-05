Tweede editie van Internationale Fotobiënnale Oostende met o.a. Mous Lamrabat, Joel-Peter Witkin, Julia Fullerton-Batten en Marie Wynants

In de nazomer van 2023 is Oostende toe aan de tweede editie van de Internationale Fotobiënnale. Verschillende locaties in de stad bieden speelterrein en decor voor de werken van binnen- en buitenlands talent. Meer dan 30 topfotografen zetten hun schouders onder dit project en bouwen de stad om tot een gigantische foto-expositie, elk met eigen klemtonen. Centraal tijdens deze Fotobiënnale staat de connectie met andere kunstvormen. Denk aan beeldhouwkunst, film, religie of schilderkunst die een bron van inspiratie zijn voor het prachtige hedendaagse en conceptuele werk van de kunstfotografen. Elk fotografisch werk in de Internationale Fotobiënnale Oostende zal dat thema op een unieke, eigentijdse en eigenwijze manier weerspiegelen.

Door een nauwkeurig geselecteerde groep van kunstfotografen een podium aan te bieden op deze tweede editie van de Internationale Fotobiënnale Oostende, slaagt curator Stephane Verheye erin de verwendheid van fotografie met andere beeldende kunsten te benadrukken. Hij kiest de locatie voor de foto’s waarbij een symbiose moet ontstaan tussen het werk en haar omgeving.

“Bij de tweede editie van de Fotobiënnale Oostende staat de ‘hedendaagse conceptuele fotografie’ opnieuw centraal. Oorspronkelijk heeft de fotografie zich hoofdzakelijk gewijd aan de getrouwe weergave van de realiteit. De kubisten en de futuristen slaagden erin om het beeld van de werkelijkheid te fragmenteren en de eerste abstracte fotografische beelden werden gerealiseerd. Enkelingen, in de loop van de negentiende eeuw, gebruikten fotografie als visueel vertrekpunt voor hun schilderkunst. Een vrij toevallig rekwisiet dat door zijn realistisch karakter de fantasie van grote kunstenaars op gang bracht … zoals o.a. bij James Ensor & René Magritte. Bij anderen was er een radicale afwijzing van de traditionele kunsten, zij durfden o.a. experimenteren met fotografie als abstracte of surrealistische kunst, zoals de kunstschilder Man Ray. Toen fotografie onderdeel werd van het brede veld van de hedendaagse kunst lieten veel kunstfotografen zich, op hun beurt, inspireren en/of beïnvloeden door de schilderkunst of andere visuele kunsten,” zegt Stephane Verheye.

Eén van de meest befaamde en geprezen nog levende fotografen van het moment, Amerikaan Joel-Peter Witkin, stelt tijdens de Fotobiënnale zijn werk tentoon in Fort Napoleon. Een absoluut unicum! Gefascineerd door lelijkheid probeert Witkin in zijn werken de schoonheid ervan te verheerlijken wat resulteert in een interessant, soms schokkend schouwspel. Veel van zijn werken hebben een link met kunst uit het verleden, waardoor ze perfect passen binnen het thema van deze editie.

Fort Napoleon huist ook een dubbeltentoonstelling van Belgisch fotografenkoppel Tony Le Duc en Diane Hendrikx. Hun visies op fotografie worden geconvergeerd tot één geheel. De één pionier op het vlak van internationale food photography die net als een schilder zijn kader vult met een doordachte compositie van het gerecht. De ander een veel gevraagde experte op vlak van lifestylefotografie.

Belgische rising star Marie Wynants exposeert in Het James Ensorhuis. Platenhoezen van onder andere Angèle, Charlotte De Witte, Tamino en Oscar & The Wolf behoren tot haar portfolio. Daarnaast kreeg ze ook iconische merken zoals Delvaux, Ann Demeulemeester, Chanel en Fujifilm reeds voor haar lens. De link naar elegantie is nooit ver weg, een absolute must voor de fotografe. Ook het werk van Athos Burez is te bezichtigen in Het James Ensorhuis. Een camera geeft de jonge fotograaf naar eigen zeggen een groter gevoel van vrijheid dan een verfkwast, en toch is de invloed van de schilderkunst nooit ver weg.

Meer next level fotografie van eigen bodem is het verfrissende en humoristische werk van Marokkaans-Belgisch toptalent Mous Lamrabat, te bewonderen in het Leopoldpark. Met zijn multicultureel surrealisme brengt hij elementen van zijn twee culturele identiteiten met elkaar in verband. Mous kiest hierbij zorgvuldig universeel herkenbare symbolen om een vloeiend visueel verhaal te creëren dat door iedereen kan worden begrepen.

In Mu.ZEE is het werk van de Oostenrijkse Aglaia Konrad te bewonderen. Gefascineerd door de effecten van globalisering en homogenisering op de (groot)stedelijke ruimte, benadert ze haar werk als archeoloog. Voor de ruimtes in Mu.ZEE ontwikkelt ze, inherent aan haar praktijk, een nieuwe ruimtelijke installatie vertrekkende vanuit de architectuur van de tentoonstellingsruimte. De installatie bevat naast objecten ook een nieuwe serie foto’s.

Andere (inter)nationale artiesten die je kan zien zijn o.a. Jenny Boot (NL), Julia Fullerton-Batten (GB), Bára Prášilová (HU), Aglaia Konrad (AUT) Jenny Ymker (NL), Luca Izzo (IT), Soo Burnell (UK), Olivier Valsecchi (FR) en Stefano Bonazzi (IT). De veelheid aan aparte en persoonlijke stijlen biedt een fantastische beleving aan de bezoeker. Verwacht je aan een parcours langsheen surrealisme, realisme, clair-obscur, cartoon, installatiekunst, kleuren, stillevens, details en vooral ruimte voor persoonlijke interpretatie.

“Oostende is het hele jaar door een echte cultuurstad. Met deze Fotobiënnale tonen we de bezoekers dat onze stad een echte inspiratiebron is. Dit geldt niet alleen voor vele historische kunstenaars, Oostende is ook voor heel wat hedendaagse kunstenaars een muze waar ze naartoe getrokken worden. Dit evenement heeft een vaste plaats in onze evenementenkalender.”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Bezoekers zullen zich gedurende de periode van de expo kunnen verwonderen aan conceptueel fotografisch werk van in totaal 32 fotografen. Het resultaat is een waaier aan indrukwekkende exposities op binnenlocaties zoals Fort Napoleon, Mu.ZEE, Het James Ensorhuis, de Anglicaanse Kerk en de Amandine én buitenlocaties zoals het Leopoldpark, de Drie Gapers en de Zeedijk t.h.v. de Venetiaanse Gaanderijen. Daarnaast zetten ook 6 galerijen de deuren open met werken van zowel geprezen als jonge fotografen. Het parcours loopt tussen Fort Napoleon en Mu.Zee. De buitenlocaties en galerijen zijn gratis te bezoeken, voor de binnenlocaties kan je vanaf juni tickets reserveren.