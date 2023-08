Twee vriendinnen nodigen uit voor ‘Paint Your Pottery’-workshops in pop-up-atelier in Oostduinkerke

Twee West-Vlaamse vriendinnen delen niet alleen hun liefde voor de zee, maar ook hun passie voor pottenbakken. In hun pop-up-keramiekcafé in Oostduinkerke hopen ze drie dagen lang anderen aan te steken met het bakkersvirus. Op 8, 9 en 10 augustus vind je hen in ‘Hoogtij’ op de Zeedijk en nodigen ze iedereen uit voor hun ‘Paint your Pottery’-concept.

Sabine Vanbiervliet (1970) is geboren en opgegroeid in Oostende. “Door de liefde ben ik naar Kortrijk getrokken”, doet ze haar verhaal. “Al 27 jaar zit ik met mijn handen in de klei. Ik volgde de driejarige opleiding pottenbakker en de driejarige opleiding tot keramist bij Syntra. In Kortrijk run ik samen met mijn dochter Anouck www.ceramicstories.be, een keramiekatelier waar je les kunt volgen in pottendraaien, boetseren en decoreren. We maken ook servies op bestelling voor horeca en winkels. Naast keramist voel ik me ook een speelvogel… wandelend op het kronkelende ondernemerspad, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Creatieve goestingdoenerij is een beetje de rode draad in mijn bestaan.”

Brenda Keirsebilck (1969) is geboren in Nieuwpoort en groeide op in Westende. “Na mijn studies bleef ik plakken in Brussel en belandde ik uiteindelijk in Antwerpen”, vertelt Brenda. “In deel 1 van mijn carrière was ik producer van tv-commercials en bakte ik taartjes als hobby. De goesting om te bakken was zo groot dat ik een bakkersopleiding ging volgen en een koekjesbakkerij in Brugge opende. Nadat ik die verkocht kreeg ik massa’s vrije tijd en begon ik – na 20 jaar onderbreking – opnieuw met kermamieklessen. De microbe sloeg keihard toe, ik volgde parallel de driejarige opleiding pottenbakker bij Syntra Brugge en de 5-jarige opleiding keramiek bij het Instituut voor Kunst & Ambacht in Mechelen. Ondertussen geef ik in mijn eigen atelier in Wilrijk workshops in opbouwen en decoreren en in het winkelgedeelte verkoop ik o.a. mijn eigen keramiek.”

Vriendinnen

“In coronatijden werkten we helemaal alleen in ons ateliers zonder cursisten om ons heen en zijn we beginnen chatten en zo ontstond een fijn contact”, vertellen de dames. “De keramiekwereld is klein. Je komt elkaar dus regelmatig tegen als je workshops en masterclasses volgt. We hadden bovendien wat gemeenschappelijke vriendinnen, en zo kwam al snel het een van het ander. We vormen nu een tof groepje van 8 keramiekvriendinnen, maar wij zijn wel de enige 2 West-Vlamingen!”

De twee vriendinnen zaten allebei met een pop-up-concept in hun hoofd. “En we hadden goesting om eens samen iets te doen. Met onze West-Vlaamse nuchterheid hebben we daar dan niet teveel paté rond gedraaid”, zeggen ze lachend. “Onze eigen ateliers zijn gesloten tot midden augustus en omdat de zee altijd een beetje thuiskomen is voor ons keken we meteen richting de kust. We zochten een plekje ‘ergens tussen Oostende en Koksijde’ en toen we Hoogtij in Oostduinkerke zagen hebben we geen seconde getwijfeld : wat een fantastische plek voor ons concept! Het ‘Paint your Pottery’-concept is hip en trendy in grote steden in het buitenland en het sprak ons erg aan omdat het een leuke laagdrempelige formule is. Je komt binnen, je kiest uit het ruime aanbod van beschikbare keramiek wat je mooi vindt en gaat aan de slag. Decoreren op servies is de ideale creatieve uitlaatklep, je kunt prachtige resultaten bekomen door te experimenteren met kleur, motieven en patronen of je helemaal laten gaan in figuratief schilderen. Jong en minder jong kunnen in een keramiekcafe samen aan de slag wat niet bij elke workshop het geval is. Zo krijgen we enerzijds bv vrijgezellenfeestjes over de vloer, maar ook groepjes tienermeisjes na de examens of hele jonge kinderen die dit als verjaardagsfeestje. Natuurlijk wachten we nog even af wat de pop-up in Koksijde zal geven, maar onze bedoeling is wel om volgend jaar voor een langere periode aan de kust neer te strijken met ons ‘Paint your Pottery’-concept.”

Praktisch

Locatie: Hoogtij – Zeedijk 451 – Oostduinkerke – 8, 9 en 10 augustus doorlopend van 10 tot 21 uur. Contact: Brenda Keirsebilck 0475 555 163 – info www.atelierjuul.be en www.ceramicstories.be.