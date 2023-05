Twee open atelierdagen met het Rekkems Breughelpalet

Tijdens ‘Atelier in beeld’ krijgen alle beeldende kunstenaars in heel Vlaanderen en Brussel de kans om hun werk én atelier aan een nieuwsgierig publiek voor te stellen. Dit is zowel voor beginners en gevorderden, professioneel en niet-professioneel, jong en oud.

Dit initiatief is een organisatie van ‘Kunstwerkt’ en vindt jaarlijks plaats in mei, deze keer op 6 en 7 mei. Alle ateliers zijn dan gratis en zonder reservatie te bezoeken. Meer dan 2500 kunstenaars openen hun deuren van bijna 1500 ateliers waar de bezoeker nieuw werk kan bezichtigen, hun favoriete kunstenaars mogen ontmoeten en een unieke inkijk krijgen in hun werkproces.

De deelnemende kunstenaars beoefenen één of meerdere technieken, zoals onder andere; beeldhouwkunst, collage, design, digitale kunst, edelsmeedkunst, film, fotografie, glaskunst, grafiek, grafische vormgeving, installatiekunst, illustratie, kalligrafie, keramiek, mixed media, mozaïek, schilderkunst, streetart, tekenkunst, textiel, enz…

Sommige kunstenaars werken in een grote loods, een aparte kamer thuis, een leegstaand pand of gewoon aan de keukentafel. ’t Breughelpalet van Rekkem schildert al jarenlang gezellig samen in het Dorpshuis Rekkem. Het tweede verdiep is compleet ingepalmd door deze schildersvrienden.

Dit in 1984 ontstane collectief van hobby en amateurschilders ontdekten al heel snel dat samen schilderen een sociaal gebeuren is die alleen maar voordelen kon opleveren. Vandaar vinden we ze dan ook iedere dinsdag terug van 18 uur tot 21 uur in deze atelier.

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei zijn de Breughelpalet kunstenaars van 14 uur tot 17 uur te bewonderen in volle artistieke actie. Onder het motto ‘samenzijn bevordert ons scheppend talent’ verwelkomt ’t Breughelpalet met weidgespreide armen iedereen tijdens deze open atelierdag.

(NVM)