Twee nieuwe tentoonstellingen in De Queeste Art in Watou

Vanaf oktober kan je de tentoonstellingen ‘Careless Whispers’ van de Britse artieste Kate McCrickard en ‘Meer dan een portret’ van de Duitse artiest Thomas Lohmann ontdekken in De Queeste Art in Watou.

Van 1 oktober tot 29 oktober kan je de tentoonstelling ‘Meer dan een portret’ van de Duitse artiest Thomas Lohmann bezoeken in De Queeste Art, Trappistenweg 54 in Abele/Watou. “De portretten van Thomas Lohmann in lichtgrijs of zacht coloriet zijn bijzonder gracieus. Lohmanns portretten danken hun lichtheid aan indirecte Pop-Art elementen: plotse kleurtoetsen in de compositie en fijne ontdubbelende kleurlijnen als omlijsting. Zijn lichte toetsen weerhouden hem er niet van sterke karakters uit te tekenen”, zegt Theun Vonckx van De Queeste Art.

Vernissage

Tijdens dezelfde periode ontdek je ook de tentoonstelling ‘Careless Whispers’ van de Britse artieste Kate McCrickard. “De kunst van Kate McCrickard is bevolkt met punks, skaters, prostituees, skeletten, magiërs, rokers en flirtende ‘drageurs’. Ze sleurt je mee met composities van buitelende lijnen en uitgesproken kleuren op canvas of papier. Haar droge naalden krassen een gekke wilde wereld in de plaat met een krachtige zwarte grafiek als resultaat.”

Voor beide tentoonstelling is er een vernissage op zondag 1 oktober van 14 tot 18 uur. De Queeste Art is open tijdens de weekends van 14 tot 18 uur. De toegang tot deze tentoonstellingen is gratis.