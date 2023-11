Twee nieuwe kunstwerken te bewonderen in Koekelare

Dankzij de cultuurraad van Koekelare heeft de gemeente twee nieuwe kunstwerken. In cultuurzaal De Balluchon hangt een groot schilderij van de lokale kunstenaar Fredcot, in Huis Proot staat een opvallend werk in ‘action painting’ van kunstenaar Jens Devrome uit Kortemark.

De twee kunstwerken in de Fransmansgemeente zijn al volop te bewonderen. “Een staande en nog in werking zijnde antieke klok, bewerkt met action painting door kunstenaar Jens Devrome, siert sedert kort de bovenverdieping van Huis Proot in Koekelare”, meldt de cultuurraad.

Het gaat om een schenking van de kunstenaar aan de gemeente. “Ik kreeg in Koekelare al verschillende kansen om mijn werk te tonen, onder meer op KoekelArt en tijdens de zomertentoonstelling ‘Kunstdorp Koekelare’”, licht Jens Devrome toe.

De cultuurraad aanvaardde het kunstwerk op zijn beurt ook met oprechte dankbaarheid naar de kunstenaar. Uit verschillende mogelijke staanplaatsen voor het opvallende werk werd uiteindelijk geopteerd voor Huis Proot, symbolisch naar het statige gebouw dat al meer dan 125 jaar in het centrum van Koekelare staat. In de foyer van cultuurzaal De Balluchon hangt sedert de zomer 2022 een opvallend schilderij van de Koekelaarse kunstenaar Fredcot. Vele honderden bezoekers aan één van de voorstellingen in de zaal merkten het ongetwijfeld al op. (JH)