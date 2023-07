Twee kunstenaars laten 12 apostelen herrijzen in Sint-Maartenskerk in Kortrijk

Vanaf zondag 2 juli kan je de tentoonstelling ‘De 12 Apostelen’ bekijken in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. Kunstenaars André Gobert en Jean-Paul Beugnies, beiden uit Wallonië, laten elk op hun manier de 12 apostelen herrijzen. Ze lieten zich inspireren door de 18e-eeuwse apostelbeelden van Nicolas Lecreux in de Sint-Maartenskerk. Het is een initiatief van de Sint-Maartensgeloofsgemeenschap Kerkfabriek Sint-Maarten.

André Gobert woont in Boussu nabij Mons in Henegouwen. Hij was leraar plastische kunsten in Saint-Ghislain en leraar tekenen en schilderen in Mons. Hij exposeerde vanaf 1981 in België, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten en behaalde diverse prijzen.

“Ik ben een adept van de figuratieve kunst en ik wil deze traditie in ere houden”, duidt André. “Mijn oeuvre neigt naar het mystieke en het symbolisme. Ik geef mijn ernstige personages waarheidsgetrouw weer, met subtiele gebaren in een uiterst precieze stijl.”

Jean-Paul Beugnies is afkomstig uit Ghlin, een deelgemeente van Mons. Hij oefende verschillende leidinggevende functies uit bij de provincie Henegouwen. In 1988 ontmoette hij André Gobert, bij wie hij lessen volgde in Bergen.

Tussen 1990 en 1995 exposeerden ze samen. Omwille van beroepsbezigheden verloren ze elkaar uit het oog, maar sedert hun op pensioenstelling werken ze opnieuw samen en organiseren ze tentoonstellingen en ateliers voor figuratieve kunstenaars.

“Ik experimenteer onder andere graag met dragers van diverse origine. Ik schenk ze een verrassend tweede leven: ik wil de toeschouwer/kunstliefhebber boeien met de spanning tussen drager en schilderij”, aldus Jean-Paul. “Voor mij ligt hierin een stuk artistieke vrijheid. Met rustig realisme wil ik een eenvoudige emotie uitdrukken, een verhaal vertellen op serene wijze en de toeschouwer ontroeren.”

Inspiratie Nicolas Lecreux

André Gobert liet zich voor de zomertentoonstelling in Sint-Maarten inspireren door de 18de-eeuwse apostelbeelden van Nicolas Lecreux (1734-1799) uit Doornik. Hij is bij kenners van Doorniks porselein in binnen- en buitenland bekend omwille van zijn verfijnde beeldengroepen in porselein. Lecreux was leraar tekenen en modelleren aan de nieuw opgerichte academie en vestigde zich als beeldhouwer met eigen atelier in Doornik. Hij had opdrachten in Doornik, maar ook in Rijsel, Harelbeke en Kortrijk.

In 1766 startte Nicolas met de levering van onder meer 12 lindenhouten beelden voor de Sint-Maartenskerk. Zijn viriele apostelen staan er nog steeds, vergroeid met de pijlers die de gewelven van het gebouw stutten. Voor de Kortrijkse O.L.V-kerk beeldhouwde hij de orgelbeelden en de zijaltaren van de kooromgang en voor Sint-Salvator in Harelbeke realiseerde hij de bekende preekstoel. Hij stierf berooid in 1799.

De tentoonstelling is tot en met 31 augustus elke dag te bekijken tussen 10 en 16.30 uur.

(PV/foto KD)