Twee Kortrijkse fotografen verhuren en verkopen hun werk

Kortrijkzanen Dirk De Keyzer en Patrick Holderbeke lanceren ‘Fotokunst@Huis’, een webwinkel met ingekaderde foto’s die kunnen gehuurd of gekocht worden. “Misschien mooi om je woonkamer op te smukken.”

De vrienden Dirk De Keyzer (68) en Patrick Holderbeke (65) hebben elk een ruim 40-jarige fotocarrière op de teller staan. Patrick als persfotograaf en Dirk als reportage- en kunstfotograaf.

Persagentschap

Patrick genoot een graduaatsopleiding fotografie aan het Hoger St.-Lukas Instituut in Brussel en liep stage bij het persagentschap Photo News in Brussel. Op 22-jarige leeftijd werd hij freelance persfotograaf in Kortrijk. Hij is zaakvoerder van het persagentschap HOL.

Dirk volgde artistieke humaniora aan Sint Lucas in Gent, meer bepaald de richting tekenen en voorbereiding op de architectuur. Zijn graduaat ruilde hij voor een opleiding fotografie.

Jarenlange arbeid openstellen

In 1976 startte Dirk zijn zaak Fotografie De Keyzer aan de Voorstraat in Kortrijk. “Samen hebben we tienduizenden foto’s gemaakt en we vonden dat we daar iets moesten mee doen”, aldus Patrick, die alleen al 450.000 beelden bezit.

“Als gepensioneerde fotografen willen we niet op onze lauweren rusten maar de vrucht van onze jarenlange arbeid openstellen voor het brede publiek”, zegt Dirk.

Ingekaderde foto’s te huur

Het is de webwinkel Fotokunst@Huis geworden met ingekaderde foto’s die voor een periode van drie maanden kunnen gehuurd worden. “We willen dit aanbieden aan particulieren, instellingen en bedrijven. De huurders kunnen voor een minimum van drie maanden één of meerdere foto’s in huis halen als decoratie. Misschien mooi om je woonkamer op te smukken”, duidt Patrick.

De huurperiode kan per maand verlengd worden en de foto’s kunnen te allen tijde verwisseld of aangekocht worden. “Particulieren en bedrijven kunnen voortaan hun woning, hun bedrijfsruimte, toonzalen en burelen decoreren met unieke foto’s die kunnen gekozen worden uit onze omvangrijke bibliotheek. Op vraag van de klant geven wij graag advies over het plaatsen van de ingelijste werken. Ook andere formaten zijn bespreekbaar”, vertelt Dirk.

Aankoop mogelijk

De huurprijs voor een foto bedraagt 10 euro per maand. Na drie maanden kan de foto binnengebracht worden of geruild. De foto kan ook aangekocht worden.

“Als het initiatief aanslaat is het niet uitgesloten dat nog andere fotografen aangetrokken worden om hun beelden in de etalage te zetten”, besluiten Dirk en Patrick.