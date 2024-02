Twee ‘aussies’ in Ieper: kunstenaars Joi en Raphy zetten tentoonstelling op poten in Frock Gallery

In Australië op bijna 900 kilometer van elkaar leven, de wereld rondtrekken en dan samen in Ieper een kunsttentoonstelling op poten zetten. ‘Aussies’ Joi en Raphy kennen elkaar beter via het chatten dan door elkaar in levende lijve te zien. Nu kunnen ze in de Kattenstad nog tot eind maart wat tijd met elkaar doorbrengen.

De Frock Gallery in de Rijselstraat, die wordt uitgebaat door de Amerikaanse kunstenaar Matt Frock en zijn partner Annelies Deltour, strikte met Joi Murugavell en Raphael Karanikos twee kunstenaars afkomstig van de andere kant van de wereld. In de tentoonstelling ‘Two residencies, a teapot and a nudist beach’ wordt hun werk getoond samen met dat van Matt en de uit Lauwe afkomstige Benjamin Pattin.

“Matt leerde de Australische Joi kennen op een kunstbeurs in Amsterdam”, zegt Annelies Deltour van Kunstgalerij Frock Gallery. “Matt nodigde haar uit om hier in Ieper bij ons een tentoonstelling met haar werk op poten te zetten. Joi stelde voor om dat te combineren met werk van Raphael ‘Raphy‘ Karanikos, omdat ze vindt dat dit goed past.”

Internationaal actief

“Joi woont in Sydney en Raphy in Melbourne en ze kennen elkaar eigenlijk beter van te chatten met elkaar dan door elkaar in levende lijve te zien”, vertelt Annelies. “Beiden zijn internationaal actief. Zo werkte Joi al vanuit Spanje en Raphy in Sicilië. Daar zijn de werken ook gemaakt, vandaar de titel two residencies. Wij vonden dat ook het werk van nog een andere kunstenaar, namelijk Benjamin Pattin, hier goed bij pasten, net als het werk van Matt. Normaal is zijn werk enkel in zijn atelier te zien, maar nu voor het eerst in de gallerij.”

Veel kopers in Spanje

“Ik verhuisde zes maanden geleden naar Straatsburg en was al een paar keer in België, maar het is de eerste keer dat ik mijn werk hier toon”, zegt schilder Joi Murugavell. “Toen ik nog in Australië woonde, verkocht ik al veel van mijn werk in Spanje. Nu ik in Frankrijk woon, voelt ik mij dichter bij mijn klanten. Hier kan ik echt naar de expositie komen. En hoewel er veel verschillen zijn tussen Australië en Europa, zijn de mensen toch grotendeels gelijk.”

“Mijn familie woont in Australië, maar is eigenlijk afkomstig uit Griekenland en Italië”, weet Raphy, die een keramist is. “Ik ben dan ook heel geinteresseerd in mediterrane kunst. Het werk dat bij Frock te zien is, is gemaakt in Sicilië. Daar zijn ze nogal conservatief en zonder humor. Daarom wilde ik het een beetje grappig maken.”

De expo ‘Twee residenties, een theepot en een naaktstrand’ is nog te zien toen 29 maart. Openingstijden van woensdag tot zondag van 14 uur en 18 uur.