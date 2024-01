Triënnale Kortrijk palmt veertien erfgoedlocaties in en is niet langer gratis

De Triënnale Kortrijk zal van 29 juni tot 6 oktober plaatsvinden op veertien verschillende erfgoedlocaties in de binnenstad. Curatoren Patrick Ronse en Hilde Teerlinck nodigden een twintigtal nationale en internationale kunstenaars uit voor deze editie. Het programma is maandag voorgesteld in Kortrijk. Voor het eerst is de triënnale betalend.

De kunstenaars maken installaties en werken rond het thema After Paradise: Wat na het paradijs? “In contrast met de harmonie en de rijke overvloed die er in het paradijs terug te vinden is, confronteert het na-paradijs ons met grondstoftekorten, sociale spanningen en een sterk vervuild milieu. Hoewel dit overwegend negatief klinkt, wil After Paradise eerder een positief verhaal vertellen. Verantwoordelijkheid nemen en empowerment staan hierbij centraal”, klinkt het.

Niet meer gratis

De vorige twee edities van de Triënnale Kortrijk waren volledig gratis voor bezoekers. Deze editie wordt wel betalend. Volgens de stad moet dat de duurzaamheid van de triënnale bewaken. Om alles zo toegankelijk mogelijk te houden, wordt via het principe ‘pay what you can’ gewerkt. Bezoekers kunnen bij de boeking van hun ticket dus betalen wat ze willen.

Op de triënnale zullen werken te zien zijn van internationale kunstenaars als Malgorzata Mirga-Tas, Laia Estruch, Motoi Yamamoto en Nathan Coley en van Belgische kunstenaars zoals Kasper Bosmans en Nico Dockx.