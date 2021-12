Tour Surprise in Kuurne tovert glimlach tevoorschijn

Tien ongewone plekken verspreid in Kuurne werden onlangs onder handen genomen door het kunstencollectief Treepack met als doel een glimlach te toveren op het gezicht van voorbijgangers. Wie Tour Suprise aanvat aan zaal Kubox komt meteen in een avontuur terecht waarvan de wandelaar of fietser aan de hand van tips het mysterie rond de verschillende locaties kan ontrafelen.

Een gezonde wandeling of fietstocht maken in combinatie met een vleugje humor, dat kan voortaan op Kuurns grondgebied tijdens Tour Suprise. Daarmee heeft Kuurne meteen een nationale primeur te pakken, aangezien nog geen enkele andere gemeente of stad hun voorging in België. “De gemeente speelde al een tijdje met het idee om enkele locaties een nieuw leven te geven”, vertelt burgemeester Francis Benoit.

Navolging

“Humor is de beste remedie om een slecht humeur tegen te gaan. De zwarte Ezelwandelroute werd daarom voorzien op een tiental plaatsen van kunstige, grappige knipogen om ons zo opnieuw een fonkeltje in de ogen te geven. Tour Surprise is alvast een primeur voor ons land en ik geloof er sterk in dat het zeker navolging zal krijgen!”

Een bandiet die zich schuilhoudt, een levensgroot cadeau en nog zoveel meer. Het avontuur gaat reeds van start zodra je de Tour Surprisewandelkaart in huis haalt. “De exacte locaties houden we nog even voor ons”, gaat Saraï Sabbe, cultuurcoördinator verder.

Verrassingseffect

“Op die manier behouden we het verrassingseffect en is het voor iedereen een kleine ontdekkingstocht. Je vindt de creaties in de meest onverwachte hoeken van Kuurne. We hopen alvast jong en oud te amuseren met deze ludieke interventies. De realisatie van de kunstwerken werd toevertrouwd aan het kunstenaarscollectief Treepack dat een netwerk groepeert van ruim 200 artiesten. Een aangename sfeer creëren en nieuw leven inblazen in publieke ruimtes is de missie waar het collectief dag en nacht aan werkt. Geen oppervlakte is volgens hen te klein om er iets moois van te maken. Om die reden deden wij dan ook beroep op de expertise van Treepack.”

Tour Surprise is vanaf heden beschikbaar voor een onvergetelijke uitstap voor alle leeftijden en gaat van start aan zaal Kubox. De route is toegankelijk voor buggy’s, rolstoelgebruikers en fietsers.

(BRU)