Tour Elentrik nu ook in de Zeelaan in Bredene

Tour Elentrik, het Street Art Project opgestart door Bredene in samenwerking met Treepack, is opnieuw uitgebreid. In de Zeelaan werd een grote nutsvoorzieningskast voorzien van een laagje kunst.

De Brugse kunstenaar Wietse schilderde op de kast in de Zeelaan het werk ‘Balancing plastic’. “Je ziet zeehonden, die ‘spelen’ met plastiek. Hiermee wil de kunstenaar de plastiekvervuiling aankaarten”, aldus cultuurschepen Alain Lynneel.

“Dankzij Tour Elentrik werden in het verleden al heel wat oude en vuile nutsvoorzieningskasten opgewaardeerd met kunst rond het thema duurzaamheid en ecologie. In totaal zijn er nu 44 kasten, die ervoor zorgen dat de thema’s op een creatieve en toch invloedrijke manier in het straatbeeld worden verankerd.”

Ook deze nieuwe kast maakt deel uit van de unieke Tour Elentrik-routes, die zowel te voet als met de fiets kunnen worden afgelegd en het hele jaar door te bezichtigen zijn. Je kunt de kunstwerken ontdekken via de interactieve kaart Tour Elentrik | Bredene.be (paddlecms.net).