Topopdracht voor Miet Warlop in Venetië

Schitterend nieuws voor de uit Torhout afkomstige Miet Warlop. De 46-jarige kunstenares is samen met curator Caroline Dumalin geselecteerd om tijdens de 61ste Biënnale van Venetië het Belgisch paviljoen artistiek in te vullen. Dat vermaard internationaal kunstevenement heeft van april tot november 2026 in de genoemde Italiaanse stad plaats.

Miet is de dochter van Paul Warlop (74) en Leen Denoulet (74), beiden nog altijd Torhoutenaren. Ze is vooral bekend van haar podiumwerk. Met haar meest recente, dynamische voorstelling One Song heeft ze tal van grote steden over de hele wereld aangedaan, van New York tot Taipei. En straks is er haar nieuwe creatie Delirium, die op zondag 18 mei in Brussel in première gaat tijdens het Kunstenfestivaldesarts.

Voor de invulling van het Belgisch paviljoen in 2026 in Venetië selecteerde de jury in eerste instantie drie kandidaat-duo’s, waaronder Miet Warlop en Caroline Dumalin. Zopas dienden de duo’s hun project mondeling toe te lichten en de jury koos resoluut voor de performance It Never Ssst van Miet en Caroline. Een keuze die intussen bekrachtigd werd door Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez, want die kreeg het beslissende woord.

Miet Warlop is dolgelukkig met de toewijzing van de opdracht. “Dit maakt heel wat emoties bij me los”, zegt ze. “Het is een hele eer om op deze manier erkenning te krijgen. En dan nog met Venetië als locatie. Ik vind die stad een opwindende, inspirerende plek.”

In naam van België

Miet had de selectie door de jury totaal niet verwacht, maar is er des te blijer om. “Het is een uitgelezen moment om mijn beeldend werk naar voor te schuiven. Met mijn podiumwerk heb ik al in Venetië gestaan, maar met mijn beeldend werk nog niet. Ik kan die twee nu met elkaar verenigen en dan nog in naam van België. Het is fijn om te beseffen dat mijn artistieke creaties opgemerkt worden. Een bevestiging van wat ik als kunstenaar doe.” (JS)