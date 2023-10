Tony Blomme stelt tentoon tijdens ‘Buren bij Kunstenaars’: “De coronaperiode zette mij opnieuw aan het tekenen”

Dit weekend zetten weer heel wat kunstenaars de deuren van hun atelier open, om het publiek kennis te laten maken met hun werk. Ook Tony Blomme, die dankzij corona terug aan het tekenen ging, neemt deel aan Buren bij Kunstenaars.

Tony Blomme (60) studeerde voor binnenhuisarchitect, maar oefende het beroep nooit uit. “Ik maak offertes en tekeningen voor een bedrijf dat ramen produceert. Tekenwerk zoals bij binnenhuisarchitectuur komt er dus niet meteen aan te pas”, begint hij.

Vroeger, tijdens zijn opleiding, kon hij goed overweg met het potlood. “Tijdens mijn studies moesten we wel tot vijf grote schetsen maken per week. Eigenlijk van het goede te veel, want na de opleiding had ik het wel een beetje gehad met dat tekenen.”

“Huisdieren of portretten zijn niet aan mij besteed”

De coronaperiode bracht daar verandering in. “Ik ruimde de zolder op en vond er mijn oude schetsplank. Er lag zelfs nog een onafgewerkte tekening op. Deze afwerken lukte niet meer. De staat van het papier liet dit niet meer toe. Toch was ik nieuwsgierig of ik het tekenen nog in de hand zou hebben. Ik probeerde en na enkele potloodlijnen op het papier te hebben gezet, kwam de goesting terug op. Ondertussen is het een passie geworden”, vertelt hij enthousiast.

Dat Tony opnieuw met volle goesting opnieuw met tekenen bezig is, bewijst het grote aantal tekeningen dat hij ons kon tonen. Allemaal niet ouder dan drie jaar. “Er gaat nagenoeg geen dag voorbij, of ik moet iets getekend hebben. Naar het uurwerk kijk ik niet. Soms ben ik tot één uur ’s nachts bezig. Ik kan het niet laten.”

Monumenten

Het liefst zet hij monumentale gebouwen op papier. “Monumenten spreken mij enorm aan. Ik heb er vroeger nog aan gedacht om Monumentenzorg te leren, maar het is er niet van gekomen. Die monumenten kunnen kastelen of kathedralen zijn, maar evengoed een mooie kapel weet mij te bekoren. Landschappen, huisdieren of portretten zijn niet aan mij besteed.”

Tony heeft wel toe dat het tekenen van grote gebouwen best wel stressvol kan zijn. “Ik heb de kathedraal van Amiens getekend en ben daar toch zowat 350 uur aan bezig geweest. Voor één nis met een beeldje ben je al vlug een half uur geconcentreerd bezig.”

De inspiratie haalt Tony uit films, Tv-series of zelfs de Tour De France. “Na het bekijken van de reeks Downtown Abbey, besloot ik het kasteel te tekenen. Een afdruk van die tekening heeft men zelfs gebruikt om op een catalogus van een activiteit in het kasteel, te plaatsen. Maar evengoed een mooi gebouw dat in beeld komt tijdens het kijken naar een wielerwedstrijd, zal mijn aandacht trekken.”

Oorlogskerkhoven

Alle tekeningen maakt Tony aan de hand van foto’s. “Ik projecteer de foto op een muur en zet mij dan op een bepaalde afstand om te tekenen. Op de grond kleef ik kentekens zodat ik altijd op dezelfde plaats zit. Dit is nodig om de afmetingen te respecteren. Een lat komt er niet aan te pas. Wel de afstand nemen met de duim.” Iets weggommen doet hij ook al niet. “We hebben dit zo geleerd op school vroeger. Alle constructielijnen blijven, uiteraard licht, op het papier staan.”

Wanneer Tony Blomme niet aan het tekenen is, dan zal hij waarschijnlijk aan een aquarel aan het werken zijn. “Tekenen is meer voor ’s avonds, schilderen voor overdag. Dan hebben we beter licht. Als onderwerp kies ik meestal oorlogskerkhoven. Vooreerst uit respect voor de mensen die er gesneuveld zijn en anderzijds brengt dit mij tot rust.” Dergelijke taferelen kan hij ook sneller afwerken, wat belangrijk is voor de kleur van de verf. “Voor die aquarellen kan ik inderdaad nog verf gebruiken. Voor mijn tekeningen niet. Als je enkele dagen wacht, kun je nooit nog dezelfde kleur hebben. Hier gebruik ik dan kleurpotloden”, besluit hij.