Toerisme Vlaanderen brengt zeventiende-eeuws schilderij terug naar Brugge

Toerisme Vlaanderen heeft een zeventiende-eeuws schilderij van Joanna de Labaye opnieuw naar de Sint-Godelieveabdij in Brugge gehaald. Het werd destijds aan de abdij geschonken als bedanking voor een miraculeuze genezing. Het is de eerste keer dat Toerisme Vlaanderen een kunstwerk aankoopt. “Het is belangrijk om erfgoed te beleven op de plek waar het oorspronkelijk gemaakt werd”, zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.

Het werk vertelt het verhaal van een doodziek elfjarig meisje dat op miraculeuze wijze geneest. Als dank voor haar genezing door de heilige Godelieve schenken haar ouders in 1652 een schilderij aan de abdij.

Nederlandse familie Wöllenstein

Via enkele omzwervingen is het bij de Nederlandse familie Wöllenstein terechtgekomen. Van hen heeft Toerisme Vlaanderen het werk gekocht, en dat is een primeur. “We brengen het werk terug naar waar het thuishoort”, aldus De Wilde.

“Deze aanpak van kunst in situ wijkt af van de platgetreden paden zoals de traditionele musea en brengt onroerend en roerend erfgoed opnieuw samen, naar de plek waar het thuishoort. De grote waarde van het votiefportret is niet dat het geschilderd is door een grote Vlaamse meester, maar dat het je laat beleven wat deze plek betekende voor de mensen. Dat vormt de ziel van een plek”, klinkt het nog.

Voor het schilderij werd 12.000 euro neergeteld. © BELGA

Met de primeur hoopt Toerisme Vlaanderen niet alleen de beleving voor bezoekers te versterken, maar ook bewoners en ondernemers te doen stilstaan bij de ongelofelijke rijkdom aan kunst en cultuur die de stad te bieden heeft.

De Wilde benadrukt dat kunst en historische sites aankopen niet tot de kerntaken van Toerisme Vlaanderen behoort, maar dat het op die manier roerend en onroerend erfgoed wil samenbrengen.

Voor het schilderij werd 12.000 euro neergeteld. Het komt naar alle waarschijnlijkheid opnieuw naast het altaar te hangen in de Sint-Godelieveabdij.