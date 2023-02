Tieltse academies leggen honderd ‘eerste stenen’ op Dag van de Academies

Zaterdag werd in Vlaanderen De Dag Van De Academies gevierd en in Tielt gebeurde dat met een extra feestelijk randje. Op het Maczekplein werd namelijk de honderdste verjaardag van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord plechtig in de verf gezet. Daarbij werden honderd kunstig versierde stenen op het plein gelegd door de leerlingen. Een symbolische actie, waarmee de twee academies de blik op een gedeelde toekomst richten.

De plechtigheid werd opgeluisterd door liefst vijf verschillende muziekverenigingen uit de regio en vormde het hoogtepunt van een feestweek rond de honderdste verjaardag van de muziekacademie. Opvallend was dat de leerlingen van de kunstacademie voor honderd kleine en grote ‘eerste stenen’ hadden gezorgd, die langs een lange rode loper tot aan de trappen op het Maczekplein werden gebracht.

“Deze stenen zullen bewaard blijven en een permanente, prominente plaats krijgen in het nieuwe gebouw”, aldus Jonas Callens van de Kunstacademie. “Zo kan deze huidige generatie mee bouwen aan de academie van morgen.”

Bart Snauwaert van de muziekacademie bevestigt dat. “We blikken vandaag niet alleen terug p de voorbije honderd jaar, we kunnen nu ook volop dromen van de toekomst. Van het moment dat onze leerlingen niet langer verspreid zitten over verschillende locaties, maar dat ze terug kunnen thuis komen op een centrale plek. En we dromen ook van het moment dat we herenigd worden met onze buren van de kunstacademie. Zodat we samen onder een dak zitten en samen een artistieke toekomst in kunnen wandelen.”

Bouw binnen drie jaar?

De droom van de twee directeurs komt effectief langzaam maar zeker dichterbij. Er wordt al heel lang over een nieuwbouw aan de Lakenmarkt nagedacht, maar Tielt kreeg vorige zomer het nieuws dat Vlaanderen liefst 13,5 miljoen euro subsidies uittrekt voor een nieuwe academie. De grond waar die uitbreiding gerealiseerd moet worden, is voorlopig wel nog in private handen, al wordt er daarover nog steeds onderhandeld.

“We zijn nog steeds erg fier dat de Vlaamse regering ons dossier goedkeurde”, aldus schepen van academies Vincent Byttebier (Cd&V). “Tegen eind dit jaar zou er een vennootschap aangesteld moeten zijn om de bouw in goede banen te leiden, waarna de zoektocht naar andere partners kan starten. We hopen de bouw binnen drie jaar te kunnen opstarten.”

(SV/foto WME)