Theobalds Boothuisje ondergaat renovatiewerken en viert 20ste verjaardag als kunstenhuis

De Vlaanderenstraat in Oostende staat vooral bekend als de plaats waar kunstenaar James Ensor gewoond heeft, maar iets verderop kan je nog een pareltje vinden. Theobalds Boothuisje werd in 1900 gebouwd in Art Nouveaustijl. Het geklasseerde pand is al 20 jaar een kunsthuis werd onlangs gerenoveerd. Kunstenares Irène Philips heeft hier haar atelier en zet elke zaterdag de deur open zodat het publiek haar werk én het unieke pand kan ontdekken.

Waarom de gevel van Theobalds Boothuisje precies de vorm van een boeg meekreeg weet de huidige eigenares Irène Philips niet maar ze vermoedt dat de architect van het pand, Theobald Vanhille, de beperkte ruimte van 2,60 meter een artistieke toets wilde geven. In 2000 kocht Leo Kuipers het gebouw, dat toen onbewoonbaar was verklaard. Het pand had toen al een rijke geschiedenis achter de rug als hoedenwinkel, kledijzaak, café tot pizzeria. Leo Kuipers maakte er een galerie van en doopte het bijzondere pand om tot Theobalds Boothuisje, vernoemd naar de architect en vorm van het huis. In 2013 kwam Irène Philips als Artist in residence in het pand terecht en het bleek de ideale match want ze bleef er uiteindelijk wonen en kocht het pand met de smalste gevel van Oostende in 2017.

Tot op vandaag gaat ze met veel plezier op de bijzondere locatie aan de slag en op zaterdag kunnen bezoekers het pand en de kunstwerken die er tentoongesteld worden bezoeken. “Op de vroegere kelderverdieping heb ik mijn werkruimte met keramiekatelier ingericht. Toen Leo Kuipers het gebouw renoveerde werd de kelder opengemaakt. Het koertje werd overdekt met een lichtkoepel en zo werd de benedenverdieping opengetrokken”, licht de kunstenares toe.

Het gebouw werd de voorbije maanden terug volledig in orde gezet. “Tijdens corona heb ik een beheersplan opgemaakt voor Erfgoed. In zo’n plan leg je uit wat je de komende 20 jaar zal doen met het pand en welke werken er nodig zijn. Nadat het goedgekeurd werd kon ik de gevel aanpakken, het dak en de achtergevel. Ook de binnenkant moest volledig opnieuw geschilderd worden nadat er waterschade geweest is in het verleden. Daarnaast werden ook de oorspronkelijke ramen voorzien van dubbel glas. Geen overbodige luxe”, lacht Irène.

Ondertussen woont de kunstenares niet meer in het gebouw. “We hebben geen plaats genoeg. We hebben ook de tweede verdieping opengezet om werken tentoon te stellen. Deze ruimte werd ingericht als klein museum met onder meer werk van de Oostendse schilder en beeldhouwer Roland Devolder.Schilderen doe ik op de eerste verdieping. Ik ben nu bezig met het project Aller -retour / Venice-Ostend.”