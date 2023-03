The Crystal Ship wordt internationaler en mikt op 100.000 bezoekers

Voor het streetartfestival The Crystal Ship worden dit jaar 20 nieuwe kunstwerken gemaakt. Omdat er een tekort is aan gevels zullen ook enkele werken overschilderd worden. De kunstenaars gaan aan de slag vanaf 28 maart.

Na echt edities blijft het festival verrassen : 12 artiesten, onder wie twee Belgen, zullen in totaal 20 kunstwerken maken. Voor de line-up wist curator Bjorn Van Poucke verrassen : “We strikten de Brit Mobster die nog met Banksy werkte. Ik ben ook blij dat de Amerikaan Momo een grote gevel van Demaegdt in de Zandvoordeschorredijkstraat zal aanpakken. We moeten door plaatsgebrek ook twee gevels in de Tarwestraat en Adolf Buylstraat overschilderen. Gelukkig zijn er ook steeds nieuwe gevels beschikbaar.”

Er zijn ook twee kunstenaars uit Afrika : Moulaye Sarr uit Gambia zal een woning aan de Steensedijk onder handen nemen. Elléna Lourens komt over in het kader van een uitwisseling met Kaapstad (Zuid-Afrika). Van Poucke wijst op het belang van Oostende : “We staan internationaal op de kaart. Op een expo in de Saatchi Gallery in Londen loopt momenteel een expo over streetart en de helft van de exposanten was al in Oostende. “Magazines noemen Oostende één van de leidinggevende festivals in Europa.”

Twee delen

Bij Toerisme Oostende merken ze dat er steeds meer belangstelling is voor het ‘work in progress’ “Mensen willen de creatie van een werk volgen”, zegt Niels D’Hoedt. “Er zijn 10.000 plannetjes voor de eerste golf tussen 28 maart en 8 april waar de artiesten aan het werk zijn. Pas nadien drukken we een definitieve brochure met alle oude en nieuwe werken. Die brochure is de meest gevraagde aan onze infobalie. Daaruit en uit het aantal downloads maken we op dat elk jaar 100.000 mensen het festival bezoeken. En onderzoek leert dat het steeds meer gaat om mensen ouder dan 40 jaar. Streetart is er voor elke leeftijd.”

Pionier

Dat er in steeds meer andere steden ook routes van gevelkunst opduiken, ziet burgemeester Bart Tommelein als een erkenning voor het pionierswerk dat Oostende leverde. “Wij doen het al sinds 2016 en het is een klassieker voor onze stad. Er zijn elk jaar 100.000 bezoekers, zo blijkt uit het gebruik van de plannetjes. En dat toont toch aan dat het nog steeds aantrek heeft. De beperkte oppervlakte zorgt ervoor dat hier alles goed bereikbaar is.”

Jaune

Brusselaar Jaune, bekend van de grappige vuilnismannetjes, is al voor de vierde keer te gast. Voor zijn 10-jarige jubileum als kunstenaar zal hij opnieuw op verschillende locaties werk toevoegen. Daarnaast krijgt hij vanaf 1 april een overzichtsexpo in een leegstaande winkel in de Christinastraat.