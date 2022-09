Textielatelier voor mensen met beperking groeit uit tot heus modelabel: vergeet Natan of Gucci en draag eens een Amili Haha

Wat begon als een textielatelier voor mensen met een beperking, is uitgegroeid tot een heus modelabel dat al aan haar derde collectie toe is. Amili Haha stelt op zaterdag 10 september vol trots maar liefst 100 unieke kledingstukken voor, van A tot Z gerealiseerd door een inclusief team creatievelingen.

Het begon met Annemie Depaepe (58). Een modeontwerpster uit Avelgem die na enkele jaren stoffen ontwerpen, besefte dat ze haar talenten wou inzetten in de sociale sector. Zo kwam ze bij Groep Ubuntu terecht, een sociale netwerkorganisatie uit Zuid-West-Vlaanderen. Ze startte er een textielatelier op voor mensen met een verstandelijke beperking. De focus lag op maatwerk en het herstellen van kledij. Doorheen de jaren ging Annemie met haar team steeds meer samenwerkingen aan met de kunstwereld waardoor stofcreatie centraal kwam te staan. Tot 2017, wanneer de groep besloot om Amili Haha op te richten. Een modecollectief van Kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke, bestaande uit Annemie en vier ontwerpers met een verstandelijke beperking: Mieke, Lindsy, Hannes en Hadewijch.

Hecht team

Wie denkt dat Annemie het brein is achter de hele organisatie en de andere vier slechts haar visie uitvoeren, heeft het helemaal verkeerd. “Integendeel, ik volg hun initiatief”, lacht Annemie. “Sinds onze eerste collectie is het team al wat gegroeid. Stuk voor stuk zijn het mensen die een achtergrond of passie hebben in de mode- of kunstwereld. Ik moet hen niet zoeken, zij vinden mij.” Elk individu binnen Amili Haha heeft een rol in het productieproces, al is die taakverdeling niet in steen gebeiteld. “Iedereen werkt op een organische manier samen en inspireert elkaar voor de creatie van elk kledingstuk”, klinkt het. (lees verder onder de Facebookpost)

Lindsy Mervylde (37) en Hannes Vanden Broucke (26), teamleden van het eerste uur, zijn de silhouette-ontwerpers van de bende. Zij gaan op papier of op de paspop zelf bepalen welke vorm een kledingstuk moet krijgen. Christa Allegaert (57) is dan weer liever bezig met het fijnere handwerk zoals naaien, haken, borduren en breien. Stofontwerp neemt onder andere Mieke Venhessche (52) voor haar rekening. Designs met krijt, was of foliedruk op stof zetten, daar geniet ze van. Tot slot is er Thomas Baert (48), een kleermaker in hart en nieren volgens Annemie. Standaard met een meetlint rond zijn nek kan hij zich dagen aan een stuk bezighouden met stofontwerp. Zijn meest recente creatie bestaat uit allemaal kleine restjes stof die hij met een eigen, unieke steek aan elkaar heeft geborduurd.

“We groeien niet enkel in omvang, maar ook op creatief vlak”

“Duurzaamheid vinden we heel belangrijk”, vult Annemie aan. “We halen onze stoffen bij stockverkopen van designers. Kwalitatieve, basic stoffen, omdat we er natuurlijk nog ons eigen ding mee willen doen. Soms herwerken we wel eens een tweedehandsstuk, maar meestal starten we vanaf nul. Alle stukken worden van A tot Z hier geproduceerd door ons eigen team, het is puur handwerk. Lokale en slow fasion dus.”

Intensief werk

“Als iemand een stuk koopt waar jij lang aan hebt gewerkt, geeft dat er enorm trots gevoel”, klinkt het. © Kurt Desplenter

In tegenstelling tot veel andere ontwerpers start Amili Haha niet met een uitgedacht verhaal. Tijdens de pandemie kon er zelfs niet overlegd worden. “Ik ben toen iedereen thuis gaan voorzien van materiaal zodat ze zelf aan de slag konden. Zoals altijd begon iedereen op de werktafel of paspop te ontwerpen, zonder voorafgaande briefing”, aldus Annemie Depaepe. “Toen we eindelijk weer mochten samenkomen, merkten we op dat iedereen toch een gelijkaardige visie voor ogen had: felle kleuren en bloemen. En dat terwijl de vorige collectie nog redelijk zwart-wit was. Daarna zijn we de andere stukken min of meer in hetzelfde thema beginnen creëren. Ik help mijn team op weg en geef feedback wanneer daarom gevraagd wordt. Na drie jaar kunnen we eindelijk onze derde collectie voorstellen aan het grote publiek tijdens onze modeshow”, glundert Annemie.

“De collectie is deels tijdens corona ontworpen, toen iedereen op zijn eentje thuis aan de slag ging”

De collectie bestaat uit circa 100 unieke stukken, die in 68 outfits zullen gedragen worden door verschillende modellen. Geen grote namen, maar wel een diverse groep mensen die een bepaalde uitstraling hebben. Met en zonder een beperking. De collectie is volgens het team een stuk artistieker, gedetailleerder én meer unisex dan de vorige. “We groeien niet enkel in omvang, maar ook op creatief vlak”, klinkt het. Na de show (om 16 en om 20 uur) worden ter plaatste en achteraf op de webshop de kleren verkocht. “De kers op de taart”, aldus ontwerpster Christa. “Het geeft een heel goed gevoel wanneer je het resultaat kan zien van je werk. Als iemand het dan koopt en ermee rondloopt, dat is geweldig.”