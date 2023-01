Tentoonstelling ‘Material World’ ontvangt drie kunstenaars

Tot en met 5 maart zijn in het stadsmuseum ’t Schippershof kunstwerken van Robie Van Outryve, Bernard Sercu en Leyla Aydoslu te bezichtigen. Directeur Chiel Vandenberghe van CC De Steiger laat de werken van de drie kunstenaars met elkaar in dialoog gaan in de tentoonstelling ‘Material World’.

Roby Van Outryve (Diksmuide) schildert met kloeke, volle kleuren, naast grijzen, bruinen, zwarten en okers, evenwichtig gedoseerd in schilderijen die landschappen oproepen. Zijn selectie schilderijen uit de jaren ’70 zijn verwant met het abstract expressionisme en de Cobra-beweging. De strak geometrische werken van Bernard Sercu (Kemmel) refereren aan zowel het abstract expressionisme van Mark Rothko, als naar het vormelijk minimalisme dat daarna ontwikkeld werd. De driedimensionale werken van Leyla Aydoslu (Gent) zijn een hedendaagse vrije interpretatie, die onder andere elementen van beide stijlen bevat.

‘Material World’ brengt zo een interessante dialoog tussen kunstwerken die artistiek verwant zijn met minimalisme en abstract expressionisme. De tentoonstelling loopt tot en met 5 maart en is gratis te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur.

Yvonne Serruys-jaar

Aansluitend kan de bezoeker in het salon van het stadsmuseum een selectie met werken van beeldhouwster Yvonne Serruys bewonderen, die 150 jaar geleden in Menen geboren werd. De selectie is een smaakvol voorproefje, dat verlangend doet uitkijken naar komende zomer.

Het publiek kan vanaf 1 juli haar artistieke erfenis herontdekken dankzij een tentoonstelling van haar gerestaureerde kunstcollectie, een Yvonne Serruyswandeling en een nieuw boek door UGent-professor Marjan Sterckx.

“Yvonne Serruys krijgt ook als allereerste kunstenaar in onze stad een vernieuwd straatnaambord in de naar haar vernoemde straat. Daarop zal kort toegelicht worden wie ze was”, zegt cultuurschepen Griet Vanryckegem.

Combineerbare tentoonstellingen

Wie na het bezichtigen van de tentoonstelling in het stadsmuseum zijn culturele honger nog niet gestild heeft, kan terecht in het vlakbij gelegen CC De Steiger. “Een bezoek aan ‘Material World’ is perfect combineerbaar met twee lopende tentoonstellingen in ons cultuurcentrum”, weet directeur Chiel Vandenberghe.

“Nog tot 19 februari loopt de fototentoonstelling ‘Borderline’ van Paul D’Haese, die de desolaatheid van de Noord-Franse kustlijn van Bray-Dunes tot Le Havre in beeld brengt. Ook kan je permanent het ‘Depot Tahon’ bezoeken met honderden werken van beeldend kunstenaar Johan Tahon.”