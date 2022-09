Tentoonstelling kunstwerken in ingetogen kerkomgeving

In de kerk van Kooigem kan je kunst bewonderen van Linda Lacombe (66) en Christel Fechner (58) uit Kortrijk en van Gudrun de Vlam (54) uit Oudenburg en Goedele De Mey (61) uit Tienen.

Linda Lacombe stelde al werken tentoon bij de opening van Kunstzomer in het Kortrijkse stadhuis en een schilderij van haar is het campagnebeeld van Kunstzomer 2022.

Sfeer van stilte

Linda brengt geabstraheerde kunstwerken en koos voor een tentoonstelling in de ingetogen kerkomgeving van Kooigem voor een aantal werken binnen de sfeer van stilte en van het sacrale.

De Kortrijkse Christel Fechner was van haar 10 tot 17 jaar bezig met zwemmen en nam nog deel aan de Olympische Spelen. Daarna werd ze modestyliste. “Tien jaar geleden ben ik begonnen met de academie voor tekenen en schilderkunst.”

In de periode dat Christel op trainingskamp was in Amerika, schilderde David Hockney zwembaden. Ik zag een zwembad plots als kunstobject en werd verliefd op de werken van Hockney. In de grote bibliotheek van New York kocht ik mijn eerste kunstboeken en ben ik beginnen lezen over hedendaagse kunst. Ik was toen 15 jaar. Op mijn 18de ben ik naar Parijs geweest voor mijn studies modestyliste. Vanaf toen kreeg ik ook interesse in expo’s. Nu begin ik meer interesse te krijgen in de 18de-eeuwse kunst. Niemand kon ooit beter mystiek vastleggen dan Leonardo Da Vinci.” (EDB)