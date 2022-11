Tentoonstelling José Vermeersch in Lendelede klokt af op 11.758 bezoekers

De tentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de keramist/kunstenaar José Vermeersch (1922-1996) sloot zondagavond 13 november zijn deuren in Lendelede. Liefst 11.758 bezoekers kwamen er zijn kunstwerken bewonderen.

Twee maanden konden de bezoekers zich op drie locaties onderdompelen in de leefwereld van de kunstenaar. “Het was een authentieke beleving, meer dan een gewone tentoonstelling”, klonk het bij de bezoekers.

Een selectie van het werk van José Vermeersch was te zien in het Atelier Vermeersch in Lendelede. Je kon ook schilderijen bekijken in De Patria in Kortrijk en in het Kasteel Sterrebos in Rumbeke zag je een chronologisch levensoverzicht en foto’s van de kunstenaar.

Proeven en genieten van schoonheid

Voor veel bezoekers was het een verrassende ontdekking. De expo werd massaal bezocht door mensen uit het hele land. Zelfs veel Nederlanders vonden hun weg naar de tentoonstelling.

Wandelroute

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de kunstenaar is er ook een wandelroute doorheen Lendelede langs plaatsen die gelinkt zijn aan de kunstenaar.

José Vermeersch is met zijn keramiek wereldwijd bekend in de kunstwereld. Keramiek gebakken in veldovens was een van de uitschieters. In 1989 vernielde een aardbeving in het Stanford University Museum in San Francisco 70 kunstwerken.