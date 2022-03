Tentoonstelling in Langemark toont de talenten en veerkracht van nieuwkomers

Vanaf vandaag (dinsdag) kijken in Langemark 50 gezichten je recht in de ogen. De tentoonstelling, georganiseerd door “Wakker voor Vrede” toont de rijkdom van nieuwkomers. “Die rijkdom zijn hun talenten en veerkracht, die ze als vanzelfsprekend ontplooien om hier te aarden, nadat ze hun verre moederland noodgedwongen moesten verlaten”, zegt Peter Peene.De unieke expo in de St.-Pauluskerk loopt van 1 tot 31 maart.

In de Sint-Pauluskerk in Langemark pakt Wakker voor Vrede van 1 tot 31 maart ’22 uit met een expositie die de bezoeker confronteert en uitdaagt. “De vragen die wij stellen als vredesorganisatie zijn: Hoe kijken wij naar nieuwkomers in onze samenleving? Associëren we “vluchteling” automatisch met woorden als “probleem”, “overlast”, “bedreiging.”

Of durven we verder kijken, voorbij de clichés? Stellen we ons open voor het verhaal van nieuwkomers, voor hun dromen en ambities, voor hun verlangen om hier een nieuw leven op te bouwen? Vragen we ons wel eens af hoe nieuwkomers naar ons kijken?”

(PC)