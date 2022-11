Tentoonstelling ‘Human Nature’ bij Reno De Lux in Wevelgem

In het Wevelgemse Experience House van Reno De Lux kan je dit weekend de vernissage ‘Human Nature’ bezoeken. Portretschilder ReiNarDus distilleert sterke innerlijke portretten uit oude schilderijen van landschappen en stillevens uit de vorige eeuw.

Een speciale tentoonstelling, dat wordt het zeker in het Experience House in de Roeselarestraat. Wouter Dubois van Reno De Lux nodigt er portretschilder ReiNarDus uit. Reinardus van Ewijk is een Nederlands kunstenaar die in Sint-Martens-Latem woont en werkt. Zijn doeken zijn silhouetten waarop de buitenwereld weggeschilderd is, op de hoofden zie je een soort doorkijk op de innerlijke mens. Geen ogen, neus of mond, maar bloemen, bomen, wolken… De portretten hebben een surrealistisch tintje dat aan het werk van René Magritte doet denken.

“Ik zoek oude natuurschilderijen op tweedehandsbeurzen en -sites”, vertelt de kunstenaar. “Sommige doeken zijn ouder dan 70 jaar en hebben onvolkomenheden zoals afgebladerde verf, scheurtjes of verkleuringen. Dat geeft ze net een charme die ik niet wil verdoezelen. Op die schilderijen plaats ik een silhouet, waardoor het origineel schilderij weer tevoorschijn komt. Het geeft deze oude werken een tweede leven, zo is deze reeks tegelijk een mooi voorbeeld om duurzaam om te gaan met de kunst van vorige generaties.”

Soms zijn de oude schilderijen die hij opkoopt zo mooi, dat hij ze niet overschildert voor zijn werken. “Ondertussen heb ik al een kleine collectie aangelegd”, aldus Reinardus. “Van Gentenaar Raphaël De Buck bijvoorbeeld. Hij schilderde prachtige bloemenboeketten waarvan sommige te mooi zijn om erover te gaan.”

Verbeelding

Via-via kwam hij in contact met Wevelgemnaar Wouter Dubois, die in zijn interieur Experience House graag kunst combineert met de woon-, bad- of slaapkameropstellingen. Met de portretten wil de kunstenaar tonen wat er onderhuids en in de stilte van onze gedachten gebeurt. Op zoek naar wie we zijn, wat we denken en hoe we onszelf ervaren. Hij noemt het de verbeelding van de bezieling. Wie het hem zelf wil horen vertellen, kan dit weekend op zaterdag en zondag telkens tussen 12 en 18 uur terecht in het Experience House, Roeselarestraat 195. (Stefaan Lernout)