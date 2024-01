Tentoonstelling ‘Draad’ in Kortrijks museum Texture trekt op twee dagen tijd al meer dan 300 bezoekers aan

Op zaterdag 27 januari werd de tentoonstelling ‘Draad’ officieel geopend in het Kortrijkse Museum Texture. Op twee dagen tijd trok de tentoonstelling al meer dan 300 bezoekers.

‘Draad’ zoomt in op de veelzijdigheid van textiel. Deze groepstentoonstelling verzamelt verhalen van dertig kunstenaars in een intrigerende mix van technieken, materialen en interpretaties. De expo loopt tot zondag 18 februari.

Textiel is een van de oudste materialen die de mensheid kent en een van de eerste vormen van technologie die ontwikkeld werd. Vanuit dat gegeven vertellen dertig nationale en internationale kunstenaars(duo’s) in een mix van technieken, materialen en interpretaties over hun zoektocht naar identiteit en een visuele representatie van maatschappijkritische vraagstukken. Tijdens de expo Draad ontdek, bewonder en ervaar je hoe veelzijdig de wereld van textielkunst is. Draad is een viering van de creatieve vrijheid van textiel. Dagelijks komen we met textiel in aanraking, van de lakens waarin we slapen, over de handdoeken waarmee we ons afdrogen tot de kleren die we op onze huid dragen.

Nieuwe bezoekers blijven aantrekken

“We hebben als stad een lange en persoonlijke geschiedenis met textiel: textiel, vlas, linnen, weven, garen, draden, het zit in ons DNA. We hebben een vlasverleden en ook een vlastoekomst. Texture bestaat tien jaar en de stad en het museum zijn blijvend op zoek hoe we nieuwe bezoekers kunnen aantrekken. Deze tentoonstelling is een sterke manier om dat te doen, dankzij de scenografie van Han Decorte”, duidde burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) bij de opening.

Texture besloot om samen met de organisatie Kunstwerkt rond dit thema aan de slag te gaan en lanceerde in het najaar van 2023 een open call -met meer dan 600 inzendingen- waarin ze op zoek gingen naar kunstenaars die textiel, in de breedste zin van het woord, verwerken in hun creaties.

“Sommige werken zijn verrassend als je het textiel van vroeger er in ontdekt”

“Als we onze cijfers bekijken hadden we het voorbije weekend al ruim 300 bezoekers over de vloer gehad: 310 om exact te zijn. We hopen natuurlijk dat er heel veel mensen komen kijken, want het is echt een mooie expo”, zegt Ann Vanrolleghem van Communicatie Musea & Tentoonstellingen.

Ook Mariette en Jozef uit Kortrijk bezochten de tentoonstelling. “Het is mooi opgesteld en toont een grote diversiteit aan werken en kunstwerken. Sommige werken zijn verrassend als je het textiel van vroeger er in ontdekt, er zit wel overal een verhaal achter”, zegt Mariette. “Een treffend werk is dat van Sara Boumkwo uit Gent die een ode aan haar vader brengt die meer dan 34 jaar geleden zijn thuisland Kameroen achterliet op zoek naar een ‘beter’ leven. Vanuit haar archief aan foto’s en ervaringen creëerde ze op katoen en jeans beelden die diepgewortelde vooroordelen over zwarte mensen in vraag stellen. De mooie brochure legt dat zeer duidelijk uit”, aldus Jozef.