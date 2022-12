Tentoonstelling Corridor in Kortrijk open tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie, die loopt tot en met 8 januari, is in Kortrijk de tentoonstelling ‘Corridor’ in de Jan Persijnstraat 1 elke dag open. De expo toont werk van 8 kunstenaars en is te zien tot en met 8 januari.

‘Corridor’ is de tweede tentoonstelling van Elders Collectief. “We willen niet enkel gevestigde kunstenaars, maar ook jonge talenten in het begin van hun carrière een platform geven. Door het tonen van hedendaagse installaties creëert dit project een parallel universum dat een ontsnapping biedt aan onze dagelijkse realiteit, maar er tegelijkertijd onverwachte perspectieven op opent”, duidt Laure Decock van het Collectief.

‘Corridor’ naar tuin

“We organiseren tentoonstellingen in de Kortrijkse binnenstad maar verhuizen de projecten telkens naar aangepaste locaties”, aldus Petrus Paklons van het Collectief. “We hebben in de locatie aan de Jan Persijnstraat een kleine ingreep gedaan en een ‘corridor’ gemaakt naar een aanpalende tuin, vandaar de naam van de tentoonstelling.”

“Als bezoeker treed je binnen in een andere tentoonstelling en ontdek je een afgelegen tuin in het hart van de stad”

Opmerkelijk detail: die binnentuin behoort tot het voormalige Hôtel aux Armes de France, het latere Papago, dat instortte. De tuin omvat een soort Koetshuis. “De corridor wordt gesymboliseerd door een architecturale ingreep door 51N4E architecten en LEAGUE. Zo treedt de bezoeker binnen in een andere tentoonstelling en ontdekt hij een afgelegen tuin in het hart van de stad: verborgen van de afleiding en het lawaai van de buitenwereld, met centraal een historisch en vervallen gebouw overwoekerd door planten. Op deze unieke locatie wordt de ervaring versterkt door een interdimensionale winterbar, een plaats voor uitwisseling en interactie die de toegangspoort vormt naar de verschillende werelden van de tentoonstelling.”

Magische personages

Verrassend en overdonderend. De kunstwerken en installaties zijn van Darren Bader, Julie Béna, David Claerhout, Antoinette d’Ansembourg, Simon Lehner, Laura Provoost, Janne Schimmel en Marianna Simnett. Een reeks waarbij hedendaagse technologische media zoals video, augmented reality en interactieve installaties wordt ingezet om de poorten naar verschillende dimensies te openen. Betoverende melodieën, ritmisch gefluister en buitenaardse, bijna magische personages lokken de bezoeker naar het multiversum van Corridor.