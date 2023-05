Tattoo-artiest Dagmar Verfaillie etaleert nieuwe kunst tijdens expoweekend

Tijdens het weekend van 20 en 21 mei zal de Roeselaarse tattoo-artiest Dagmar Verfaillie nieuw werk tentoonstellen in zijn studio van Arthouse the Liner. Na het succes van zijn vorige expo dook de Roeselarenaar opnieuw zijn atelier in om nieuwe creaties te maken.

Wie fan is van de werken van de Tsjechische Alfons Mucha, haast zich komend weekend beter naar de Handelsstraat in Roeselare. Volgens Dagmar is Mucha dan ook de inspiratiebron bij uitstek voor zijn nieuwe werk: “De typische art nouveau stijl van Alfons Mucha laat mij maar niet los”, aldus Dagmar. “Deze keer inspireerde zijn stijl me tot het maken van een nieuw werk over de vier natuurelementen.”

Vierluik

“Het vierluik loopt als een zwierige lijn in elkaar over en ook het kleurenpalet loopt door in de verschillende werken. Hierdoor wordt de samenhorigheid tussen de vier luiken versterkt en vormen ze één krachtig geheel.”

Naast nieuwe canvassen zal Dagmar komend weekend ook enkele eerder vertoonde werken in de kijker zetten, zoals een uitbreiding van zijn “old-faces”-collectie waarin hij oude portretfoto’s een nieuw leven geeft door getekende juwelen en tatoeages. “Ik verzin bij mijn nieuw gecreëerde persoonlijkheden ook graag kortverhalen”, zegt hij. “Hoe ze met een oud circus rondtrokken of een ambachtelijke slagerij hadden in het hartje van New York bijvoorbeeld. Bij bepaalde exemplaren ben ik momenteel ook kortverhalen aan het schrijven die een stukje uit hun leven belichten.”

Boeken

Twee jaar geleden tekende en schreef Dagmar ook zijn eigen graphic novel ‘Het Lange Wachten’. De basis voor dat boek vond Dagmar bij een soortgelijk verhaal dat zijn grootvader hem vertelde. Ook de leefwereld van de hoofdpersonages werd geïnspireerd op zijn eigen leefwereld. Daarnaast schreef hij vorig jaar ook een tattooboek ‘Tattoogids Vlaanderen’ die verscheen bij Borgerhoff & Lamberigts. “Wie dat wil kan komend weekend tijdens de expo terecht voor een gesigneerd exemplaar”, klinkt het. (MC)