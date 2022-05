Tank-residenten stellen hun atelier open

De jonge kunstenaars van atelierwerking De Tank op de Burg nodigen je op zondag 15 mei uit om hun ateliers te bezoeken. Een unieke kans om kennis te maken met hun manier van werken en denken.

In 2017 stelde Het Entrepot met De Tank betaalbare ruimte ter beschikking van jonge kunstenaars en makers. De respons liet niet op zich wachten. “Al sinds de eerste dag werken we met wachtlijsten voor De Tank. De 34 ateliers zijn de voorbije jaren non-stop in gebruik geweest. Dat zorgde voor een enorme injectie van creativiteit in de stad. Al zie je dat niet altijd als buitenstaander, als je op de Burg wandelt en De Tank passeert. Met Open Ateliers krijg je dus de kans om binnen te stappen in een andere wereld. En de kunstenaars krijgen de kans om hun werk te tonen en te praten over hun praktijk. Deze generatie heeft heel veel in petto en toont dat Brugge meer is dan een stad van koetsen en bootjes”, zegt schepen van Jeugd en voorzitter van Het Entrepot Mathijs Goderis.

Nieuwe locatie gezocht

De Tank is een tijdelijke invulling, maar die tijdelijkheid laat de kunstenaars ook toe om creatief aan de slag te gaan met de ruimte, ook tijdens Open Ateliers. Coördinator van De Tank Elke Desutter: “De Tank-residenten namen het initiatief om expo’s te cureren in de gangen van het gebouw. Die expo’s worden de verbinding tussen de vele ateliers en kunstenaars die er resideren. Want een atelierwerking is niet zomaar de som van alle ateliers. Het is een plek waar kunstenaars elkaar ontmoeten, inspireren en naar een hoger niveau stuwen.”

Blijft het feit dat er toch ook dringend een nieuwe locatie moet worden gevonden. “Er zijn een aantal zeer concrete pistes, maar we weten nog niet waar we gaan landen”, aldus Mathijs Goderis.

Veiling voor Oekraïne

Naast de ateliers en de expo’s van de residenten zijn er ook enkele externe initiatieven. Zo zorgen Tentakel en het internationaal veilinghuis Carlo Bonte Auctions voor een expo met een 40-tal kunstwerken die online geveild zullen worden. Norma vzw installeert een fictief koffiehuis en Smallfish verzorgt een expo met fine art prints van onder meer werk van Tank-residenten. Jeroen Willems tenslotte heeft een magazine samengesteld met kunst van de residenten, en die gratis te verkrijgen zal zijn.

Een groot deel van de inkomsten, ook die van de drank- en eetverkoop, gaat naar the Museum Crisis Center in Oekraïne. Open Ateliers in De Tank, Burg 4, is een onderdeel van Atelier in Beeld, het grote open atelierweekend voor beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel. Zondag 15 mei van 10 tot 23 uur. Gratis toegang. (CGRA)