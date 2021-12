Talent uit Wielsbeke stelt tentoon in André Demedtshuis

Om de twee jaar zoekt het André Demedtshuis talent uit eigen gemeente. Normaal reageren daar een achttal kunstenaars op. Nu zijn het er 16. “Door corona hebben de kunstenaars meer tijd gehad om aan de slag te gaan”, weet Dominiek Wemel van het Demedthuis.

Er is geen kunstkring meer in Groot-Wielsbeke. Daarom brengt het André Demedtshuis tweejaarlijks de Wielsbeekse kunstenaars samen. In december zijn er allerlei werken te bezichtigen: van schilderijen en fotografie over keramiek tot kantklossen. “In Wielsbeke is er nog heel wat talent. Dat zijn dan gevestigde waarden, maar ook beginnende kunstenaars die eens zin hebben om hun werk met de gemeente te delen. Dat zorgt voor een mooie tentoonstelling met een grote variëteit aan kunstwerken en kunsttechnieken”, legt Dominiek uit.

Eén van die kunstenaars is Ooigemnaar Terence Vercouttere. Hij is een meester in de scraperboardtechniek. Met een mes tekent hij landschappen in platen. “Anders dan bij etsen en lino’s kan je niet werken in oplages. Elk werk is uniek. Ik laat me graag inspireren door de natuur. Reizen naar IJsland en Groenland waren een inspiratie voor rotstekeningen, maar ook Nederland en zelfs de oude Leie leveren tekeningen op”, vertelt hij.

Ook Johan Vandewiele uit Ooigem laat zich graag inspireren door de Leiestreek. Hij is een aanhanger van het impressionisme. “Grote kunstenaars als Claude Monet en Emiel Claus zijn mijn voorbeeld. Ik kan me het beste vinden in het luminisme. Dat is een zijtak van het impressionisme, waarbij ik met lichtinval en schaduw speel. Ik hou van plekjes langs de Leie van Ooigem tot Drongen op het doek te schilderen. Zo heb ik de Oude Leiearm geschilderd die langs het Demedtshuis ligt. Het werk hoort hier dan ook thuis in deze lokaal verankerde tentoonstelling.”

Kris Vandecasteele bij zijn bijzondere, niet alledaagse installatie. (foto NVR)

Dorine Verbrugghe uit Ooigem kantklost al jaren. Dit jaar raapte ze haar moed bijeen om eens deel te nemen aan de tentoonstelling. Eén van ze stukken die ze tentoonstelt is een gekantkloste afbeelding van de kerk van Ooigem. “In Oostrozebeke komen we samen met een groepje om te kantklossen. Aan sommige stukken ben ik maanden of soms jaren bezig. Ik kom ervan tot rust en ben blij dat ik hier mijn resultaten eens aan het publiek kan tonen”, zegt ze.

Fervente autofanaat

De meest aparte installatie komt wellicht van de hand van Wielsbekenaar Kris Vandecasteele. De gewezen bakker begon elf jaar geleden met het bouwen van installaties waarbij motorvoertuigen een belangrijke rol spelen. Op het gelijkvloers van het André Demedtshuis staan twee olietonnen die hij omvormde tot zetel en een tafeltje met onderdelen van een Jaguar.

“Ik ben een grote autofanaat en dat is te zien aan mijn werk. Ik besef dat het iets helemaal anders is dan een schilderij of keramieken werk. Maar ik ben trots op wat ik al elf jaar maak, zoals het reuzengrote beeld uit polyester van Super Mario in mijn tuin”, vertelt hij.

(NV)