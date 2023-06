Susy brengt therapeutische kunst naar gemeentehuis van Meulebeke

De voorhal en eerste verdieping van het gemeentehuis in Meulebeke lijken nu al bijna twee jaar op een open tentoonstellingsruimte. Het lokaal bestuur biedt zo de kans aan plaatselijke kunstenaars om hun werk te delen met de inwoners van de gemeente. Van vrijdag 30 juni tot woensdag 20 september exposeert Susy Desimpele (52) er haar schilderijen en keramisch werk.

Wie straks het gemeentehuis binnenstapt, komt terecht in een betoverende wereld. Susy Desimpele weet met haar figuratief-abstract werk iedereen in een magische wereld onder te dompelen. Susy: “Als kind was ik in de ban van het tekenen. Ik kleurde mijn werk graag in met kleurpotlood, later werd dat Chinese inkt. Ik woonde dertig jaar in Izegem en gedurende die tijd was ik actief bij de vereniging ‘Beeldende Kunst’. Het landschappelijke element in mijn schilderijen heeft plaatsgemaakt voor het figuratief-abstracte. Schilderen doe ik wanneer ik de nood daartoe voel. Het is een soort reageren op een innerlijke drang, een therapeutisch gebeuren. Ik bemerk nu dat ik zachtere kleuren gebruik en eerder een droomwereld creëer. Bijna een decennium geleden ontdekte ik ook de magische kracht van klei. Het is een materie die uiterst handelbaar is. Alle gevoelens kan je er tijdens het scheppingsproces in kwijt. Ik gebruik ook oxiden en glazuren om mijn scheppingsdrang kracht bij te zetten.” (LB)

De expo opent op 30 juni om 19 uur in het gemeentehuis, loopt tot 20 september en is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.