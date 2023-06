Surfende ridder in harnas waakt vanaf nu over Lakeside Paradise: “Symbool van ijzeren wilskracht”

Op het terras van Lakeside Paradise in Knokke-Heist kan je vanaf nu een werk van David DeBusseré bewonderen. De nieuwe eyecatcher is niet zomaar een kunstwerk, maar een 650kg zwaar bronzen beeld van een geharnaste ridder die met een surfboard onder de arm schijnbaar klaar staat om van wal te steken…

“Deze ridder kan ogenschijnlijk niet surfen door zijn logge harnas. Het idee alleen al zou hem naar de bodem van de oceaan sleuren als een loden gewicht. Maar wat als er een manier is om dit schijnbaar onoverkomelijke obstakel te overwinnen? Wat als hij genoeg snelheid en vastberadenheid heeft om zijn balans te vinden op de surfplank?

Obstakels overwinnen

“Dit beeld is een illustratie van de menselijke geest en wat er mogelijk is wanneer we echt iets willen. Het herinnert ons eraan dat obstakels slechts tijdelijke uitdagingen zijn en dat er altijd een weg is voor degenen die vasthouden aan hun dromen en doelen”, aldus David DeBusseré.

“De ridder toont ons dat met een sterke wil en vastberadenheid zelfs de meest beperkende omstandigheden kunnen worden overwonnen. Hij is een herinnering aan de innerlijke kracht die we allemaal bezitten, en het vermogen om ons leven in eigen handen te nemen. De weg naar herstel en succes is niet altijd makkelijk, maar met de juiste wilskracht is alles mogelijk.

Passend beeld

“Ik vind dat het beeld perfect paste op Lakeside Paradise, waar ik al jaren kind aan huis ben en telkens zie hoe wakeboarders blijven oefenen om hun doel te bereiken: dat ene obstakel, die moeilijk uit te voeren figuur… alleen door te volharden lukt het. Als ik hier rond me kijk, zie ik alleen gelukkige mensen, die zich goed voelen in deze omgeving. De jeugd, de jongeren die het wakeboarden onder de knie krijgen… magisch gewoon. Ook wat hier gerealiseerd werd onder de naam Lakeside Paradise, dat alleen al. Dat had vroeger niemand durven dromen, toen we klein waren was er hier niets. De Put Van Cloedt was bijna onbereikbaar, terwijl het nu een meerwaarde is voor zovelen. Zo zie je maar: ook zij die dit alles realiseerden, tonen een ijzeren wilskracht en juist daardoor vind ik dat mijn werk hier tot zijn recht komt.”