Studio Meganck stelt tentoon in de Branding

Van 29 april tot en met 7 mei stelt Studio Meganck opnieuw tentoon in de foyer van Centrum De Branding.

Rudy Meganck (1950-2014) was een veelzijdig kunstenaar. Hij was dichter, beeldhouwer, schilder en zat ook niet om een stunt verlegen. Meganck stond ooit naakt op een sokkel in Middelkerke als protest tegen de vele te duur betaalde buitenlandse kunstenaars op het festival Beaufort. Hij plaatste ook op een onbewaakt moment zelfgemaakte penissen in het museum SMAK in Gent. Die stunt haalde wereldwijd de pers. Het was meteen goed voor de kortste tentoonstelling in het SMAK ooit.

Rudy Meganck werd in 1950 geboren in Gent en woonde van 1989 tot 2014 in Middelkerke. Hij was de initiatiefnemer van tal van originele projecten. Zo plaatste hij een Cadillac boven de ingangspoort van zijn garage in de Duinenweg. De actie symboliseerde het teveel aan wagens op onze wegen. Hij werd met zijn Cadillac ook ontvangen door de burgemeester van het Franse dorpje. Hij organiseerde ook regelmatig tentoonstellingen tegen zinloos geweld naar aanleiding van de zinloze moord op zijn boezemvriend kunstenaar Willem Gryson in 2005. Dit was ook het jaar waarin hij Studio Meganck oprichtte.

Stooktechnieken

Negen jaar na het overlijden van de exentrieke kunstenaar en stichter-inspirator Rudy Meganck, volgen zijn cursisten nog steeds zijn voetsporen. Dit doen ze voortreffelijk dankzij de gedrevenheid en het engagement van hun mentor en coach Christa Houttekens, ooit zelf in de leer bij Studio Meganck. Inmiddels heeft zij zich niet enkel verdiept in het werken met verschillende klei technieken en vlas papier-porselein maar samen met haar man ook in diverse stooktechnieken. Binnenkort starten ze dan ook hun eigen keramiekatelier in Westende.

“Het thema waarrond de artiesten hebben gewerkt in 2023 is ‘herhaling’. Het ligt in het woord zelf dat je er oneindig ver kan in gaan, creatief kan mee zijn. Een samenspel van vormen, elementen, schakels die een nieuwe ‘gestalte’ vormen, een nieuwe dimensie scheppen”, duidt Inge Demoen weduwe van de kunstenaar en coördinator Studio Meganck.

De expo is vrij en gratis te bezoeken van 29 april tot en met zondag 7 mei elke dag van 14 tot 17 uur. Je kan er kennismaken met de kunstenaars en je even laten onderdompelen in de wereld van de keramiek.

Volgende kunstenaars stellen er tentoon: Karine Baert, Annie Dehaemers, Inge Demoen, Carine Goessens, Christa Houttekens, Christine Houwen, Christele Sabot, Nicole Sillen, Lut Van Eeghem en Karine Verberckmoes.

Meer info bij Inge Demoen, coördinator Studio Meganck – 0497/903419 (PG)