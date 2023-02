Studenten organiseren expo voor beginnende kunstenaars in Festivalhuis

Op zondag 26 februari organiseren drie studenten uit het laatste jaar Bedrijfsmanagement met specialisatie Eventmanagement in Vives Kortrijk ‘BYOA’, een tentoonstelling voor beginnende kunstenaars in het Festivalhuis in Watou.

Sarah Decoene (21) uit Watou, Robbe Vanrobaeys (23) uit Oostende en Roitika Volckaert (20) uit Oostnieuwkerke kregen aan het begin van het academiejaar 2022-23 de opdracht om een eigen event te organiseren in het kader van hun bachelorproef.

Na een brainstormsessie die verschillende richtingen opging, waren de studenten eruit welk event ze zouden organiseren. Roitika is zelf in haar vrije tijd graag bezig met tekenen en schilderen en tijdens het brainstormen kwam ter sprake dat het niet evident is om als beginnend kunstenaar naamsbekendheid te verwerven. Zo kwamen ze bij een tentoonstelling voor beginnende kunstenaars.

Bring Your Own Art

“Al snel hadden we een naam bedacht, zelfs voor heel de werking van het event uitgestippeld was. Met inspiratie van ‘BYOB: Bring Your Own Beamer’ uit Gent, kwamen we op ‘BYOA: Bring Your Own Art’. Verder was het nog een locatie en artiesten zoeken voor we aan de details konden beginnen.”

“Aangezien ik van Watou ben, en al enkele keren heb meegeholpen op het jaarlijkse Kunstfestival, stelde ik het Festivalhuis van Watou voor. We contacteerden de stad Poperinge en kwamen al snel in contact met Loes Vandromme, schepen van Cultuur van Poperinge. Zij vond het een mooi initiatief”, zegt Sarah Decoene.

De studenten ontvingen een heleboel inschrijvingen, uiteindelijk hebben ze een selectie moeten maken. Dit omdat de benedenverdieping van het Festivalhuis, dat gebruikt zal worden, niet groot genoeg zou zijn. De studenten kozen ervoor om enkel de benedenverdieping te gebruiken zodat het event toegankelijk is voor iedereen. De 20 kunstenaars stellen onder meer fotografie, poëzie, schilderkunst, drukkunst, glaskunst, keramiek en textielkunst tentoon.

‘BYOA: Bring Your Own Art’ vindt op zondag 26 februari plaats in het Festivalhuis van Watou (Watouplein 12, 8978 Watou). Van 10 tot 17 uur kan je de kunst bewonderen, de kunstenaars leren kennen en iets drinken. Ook voor de kleinsten is er een begeleid creahoekje voorzien. Ticketprijzen: 10 euro (>26 jaar), 5 euro (12-26 jaar) en gratis voor jonger dan 12 jaar. Tickets via https://bringyourownart2023.tickoweb.be/