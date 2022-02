Striptekenaar Marcel Rouffa opent expo ‘Oostende Getekend’

Tekenaar en kunstschilder Marcel Rouffa stelt zijn recent werk ‘Oostende getekend’ tentoon in de pop-up gallery Artwa op de Oosteroever. De transfomatie van een stad, voor altijd gevat in de klare lijnen van Oost-Indische inkt op blank papier, is er vanaf zaterdag 12 februari te zien.

Antwerpenaar en (strip)tekenaar Marcel Rouffa verzeilde in de voorbije januarimaand al in onze reeks Mercatorgesprekken en verklaarde daar al zijn liefde voor Oostende waar hij een tiental jaar geleden aanspoelde. “Ik ben dan wel op pensioen als striptekenaar, maar mijn passie voor het tekenen vindt nog geen rust. Nu er niet direct veel bindende opdrachten meer zijn, heb ik er ook meer tijd voor. Ook de pandemie gaf me meer tijd om deze stad in volle transformatie op papier te zetten.” Dus trekt Marcel, zodra de weersomstandigheden het toelaten, gewapend met schetsboek en vouwstoeltje de stad in om zijn inspiratie ter plaatse op te tekenen. “Ik werk graag op locatie omdat ik me dan meer betrokken voel bij mijn onderwerp, veel passanten spreken me dan ook aan en iedere babbel brengt nieuwe inzichten. Daar neem ik graag mijn tijd voor.” In zijn tekenstudio zet hij de spaarzame schetslijnen in Oost-Indische inkt en accentuerende waterverf. Momentopnames tussen gisteren en morgen van herkenbare plekken, stadsbeeldbepalende uitzichten en op de horizon geënte panorama’s.

Momentopnames

Rouffa legt met klare lijnen de geometrie van een koortsig groeiende vertikale Stad aan Zee vast. “De vele kranen die zich tegen de hemel aftekenen, zijn symptomatisch voor deze stad in volle transitie. Mijn tekeningen zijn momentopnames van die stedenbouwkundige transformatie en hebben voor mij naast een artistieke ook een documentaire waarde.”

Negatief staat onze kunstenaar allerminst tegenover die bouwexplosie en onderschrijft niet wat Geert Van Istendael ooit dichtte: ‘Bouwend sloopt de stad zichzelf’. “Helemaal niet: deze stad blijft haar identiteit behouden. Het nieuwe blijft toch ook de ziel van Oostende en haar bewoners uitstralen. In Antwerpen passeerde ook de sloophamer, maar daar vind ik vandaag de authenticiteit van het oude Schipperskwartier amper weer.”

3D-tekeningen

Hoewel erg sterk gepassioneerd door W.O.I , wat resulteerde in een aantal historische strips over die wereldbrand, werkt Rouffa momenteel in opdracht van de provincie aan een strip over hoe de mensen aan de kust de Tweede Wereldoorlog beleefden en maakt hij 3D-tekeningen voor het Domein Raversyde. “Maar daar mag ik in feite nog niets over kwijt”, zegt de exposant. Wel over de vruchtbare grond die Oostende ook is voor andere (strip)tekenaars. “Neem nu Kamagurka. Ik las zijn korte strips en cartoons in Humo al toen ik 16 jaar was. En in de Gentse Academie constateerde ik op mijn twintigste dat hij een jaartje hoger zat dan ik. Of neem Herr Seele die samen met Kama ons Belgisch surrealisme ook in de stripkunst verheerlijkt. En vergeet Conz niet, Constantijn Van Cauwenberghe, illustrator, striptekenaar en cartoonist.”

‘Oostende getekend’ in GalleryArtwa Victorialaan 22 op oosteroever. Van 12 tot 27 februari van donderdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur. De kunstenaar is meestal aanwezig.