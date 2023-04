Streetartfestival Crystal Ship Oostende start met ruim twintig nieuwe werken

Het streetartfestival The Crystal Ship is zaterdag officieel van start gegaan in Oostende. Burgemeester Bart Tommelein gaf het startschot voor de achtste editie van het festival. Dit jaar werden er meer dan twintig nieuwe kunstwerken toegevoegd aan het parcours.

Het kunstenfestival The Crystal Ship vindt jaarlijks plaats in Oostende. Internationale en nationale artiesten creëren er kunstinstallaties en muurschilderingen. De nieuwe werken worden telkens toegevoegd aan de kunstwerken van eerdere edities en vormen zo een groot parcours door de stad.

Deze editie werden meer dan twintig nieuwe muurschilderingen gemaakt, waaronder drie nieuwe werken van de Britse artiest Mobstr. Ook de Brusselse kunstenaar Jaune nam, verspreid over de stad, tien muren onder handen. Dit jaar lieten enkele artiesten zich inspireren door de geschiedenis van de stad. De Franse artiest Julien de Casabianca vond het beeld voor zijn werk in de archieven van Mu.ZEE. En de Amerikaanse kunstenaar Pat Perry verwijst naar het strandtoerisme, en geeft ook Ensor en Spilliaert een plaats in zijn werk.

“Deze kunstwerken zorgen ervoor dat kunst toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen. Ondertussen zijn er bijna tweehonderd werken aanwezig in de stad”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Het slechte weer van de afgelopen dagen veroorzaakte moeilijkheden tijdens de opbouw van de werken. “De kunstenaars hebben hun kunstwerken moeten afwerken in de regen, maar na wat bijwerken is het resultaat er zeker.”

Er zijn momenteel al tijdelijke plannen beschikbaar bij Toerisme Oostende vzw. Daarop staat een overzicht van alle artiesten van deze editie. Ook via de app Street Art Oostende kunnen bezoekers de nieuwe routes volgen. Vanaf begin mei zijn er definitieve plannetjes beschikbaar. (Belga)