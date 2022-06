Streetart voor vrede en verdraagzaamheid in Blankenberge

Blankenberge krijgt er een blikvanger bij naast het station: de Brugse kunstenaar Wietse Hindryckx werkt er deze week (bij mooi weer) aan een streetartproject in het teken van vrede en verdraagzaamheid, mét ook een knipoog naar Blankenberge.

Het kunstwerk komt op de grote oranje containers die al jaar en dag het decor vormen voor de taxistandplaats naast het station. “Streetart is meer dan gewoon kunst. Het is ook een manier om een saaie omgeving mooier te maken, om mensen samen te brengen en op een originele manier een verhaal te vertellen.”

“De stationsomgeving, een plek met veel passage, leent zich hier perfect voor”, zegt schepen van Communicatie en Evenementen Mitch De Geest (Open VLD).

Creativiteit

Het kunstwerk draagt een boodschap van vrede en verdraagzaamheid uit, maar er zal ook een knipoog naar Blankenberge in verwerkt worden. “Wat en hoe, dat laten we over aan de creativiteit van de artiest”, aldus nog De Geest.

Streetartkunstenaar Wietse Hindryckx is met dit Blankenbergse project allang niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij werkte meerdere streetartopdrachten af in binnen- én buitenland, had verschillende exposities en lanceerde zelfs een eigen T-shirtlijn. Je kan hem volgen via zijn Instagrampagina @wietseart

(WK)