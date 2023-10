Streetart huldigt jarige Merho

De 75ste verjaardag van striptekenaar Rob Merhottein – de geestelijke vader van De Kiekeboes – zal ook in zijn favoriete badplaats niet onopgemerkt voorbijgaan: de Oostendse streetartkunstenaar Siegfried Vynck (43) vereeuwigt de sympathieke stripfiguurtjes momenteel in een levensgrote muurschildering aan het Wielingencentrum.

“De uitdaging zit hem er vooral in om zo dicht mogelijk bij Merho’s unieke tekenstijl te blijven. Hij is een meester in de perfect lijnvoering, elke pennentrek die hij zette was er boenk op. Anderzijds is dit voor mezelf ook een belangrijk prestigeproject: Merho is een begrip in de Belgische stripwereld”, aldus Siegfried, wiens werk ook al te zien was op het Oostends streetartfestival The Crystal Ship. In Wenduine verleende hij in 2017 zijn medewerking aan het kunstproject ‘Spioenkop Unlimited’, en daarmee is de cirkel rond: op diezelfde Spioenkop prijken vandaag tekeningen van De Kiekeboes.

Tweede thuis

De Haan vormde ook ooit het decor voor een Kiekeboeverhaal en in de Wielingen liep al verschillende keren een overzichtstentoonstelling van ’s mans werk. “Wenduine is Merho’s tweede thuis: hij heeft hier al jaren een appartementje op de Zeedijk. Nu hij met pensioen is, zal hij wellicht nog méér tijd in Wenduine doorbrengen”, aldus Siegfried. In de nieuwe mural aan het Wielingencentrum is daarom ook Merhottein zelf te zien, comfortabel in een strandstoel met cocktailtje. “Een knipoog naar zijn pensioen: als striptekenaar stond Merho heel zijn leven ten dienste van De Kiekeboes, en voor één keer werkt Marcel Kiekeboe nu dus als ober voor hém”, glimlacht Siegfried.

“Merho heeft trouwens zelf ook een dankbare kop om te tekenen – echt een karakterkop pur sang. Razend benieuwd naar wat hij er zelf van gaat vinden, maar het werk kreeg alleszins al veel bekijks. Veel mensen stoppen om een fotootje te nemen, terwijl het werk nog verre van af is”, klinkt het.