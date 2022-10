Street Art Project ‘Tour Elentrik’ breidt uit: al 43 nutsvoorzieningskasten in Bredene opgewaardeerd met kunst

Tour Elentrik, het Street Art Project opgestart door Bredene in samenwerking met Treepack, is opnieuw uitgebreid. In domein Grasduinen en op de hoek van de Lelielaan en de Kapelstraat werden twee grote nutsvoorzieningskasten voorzien van een laagje kunst.

Met Tour Elentrik werden in het verleden al 41 oude en vuile nutsvoorzieningskasten opgewaardeerd met kunst rond het thema duurzaamheid/ecologie. “Bovenop de laatste versie, Tour Elentrik 2.0, zijn nu nog twee nieuwe kasten toegevoegd. Dit brengt het totaal op 43 kasten die ervoor zorgen dat de thema’s duurzaamheid en ecologie op een creatieve en toch invloedrijke manier in het straatbeeld wordt verankerd”, zegt schepen van cultuur Alain Lynneel.

De kast in domein Grasduinen kreeg als titel ‘Landschap in beweging’. De kunst op de kast is gebaseerd op de locatie, waarbij de verschillende aspecten van domein Grasduinen worden weergegeven: sport, spel, natuurelementen en vakantie. De tweede kast kan men terugvinden ter hoogte van het kruispunt Kapelstraat en Lelielaan, naast de Visserskapel. Onder de noemer ‘De Vissers’ heeft kunstenaar Ken Horemans met kleurrijke contrasten een visser op een woelige zee in beeld gebracht. Het beeld geeft de illusie dat de visser een vis heeft gevangen, maar het is vooral een verwijzing naar de problematiek van zeevervuiling.

“De twee nieuwe kasten maken deel uit van de unieke Tour Elentrik-routes die zowel te voet als met de fiets kunnen worden afgelegd en het hele jaar door te bezichtigen zijn. Men zal versteld staan van de prachtige ontwerpen van de kunstenaars en de enorme creativiteit waarmee ze aan de slag zijn gegaan”, geeft schepen Alain Lynneel aan.