Street art-kunstenares Jolly Ellegeest zet de toon in Koolskamp

Voor street art-kunstenares Jolly Ellegeest, beter bekend als Jonk, zijn de zonnige dagen het sein om met de spuitbus eropuit te trekken.

Na de geslaagde Urban Expo in de voormalige Spar is er weer werk outdoor. Jonk kon meteen voor het eerst richting Koolskamp trekken voor een muurschilderij in de Laagstraat. Daar konden we haar aan het werk zien wanneer ze een duif in volle vlucht aan het schilderen was. Een werk op de gevel van de woning van Luc Carette, zelf een duivenliefhebber. Daarmee is de street art-toon gezet in de deelgemeente. (JM)