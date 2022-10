Straatartiest Jonk brengt kleur naar Hoflandsite in Ardooie

Het Hofland en de gebouwen van de jeugdverenigingen naast het Hofland zijn hun troosteloos ‘grijs’ kwijt dankzij de creatieve inbreng van straatartiest Jonk.

Jonk had er vele uren voor over om de kale gevels van deze gemeentelijke gebouwen kleur te geven. In een bevraging kozen de inwoners van Ardooie ervoor om herkenbare feiten en mensen af te beelden.

Zaterdag werd het resultaat officieel voorgesteld tijdens de inhuldiging door het gemeentebestuur. Jonk (Jolly Ellegeest) zorgde voor de uitvoering van de muurschilderij van 200 m². Eerder werkte ze aan een viertal gevels in de gemeente op particuliere gebouwen.

In de muurtekening zie je verschillende verenigingen die belangrijk zijn in de werking binnen de gemeente. Je ziet de judo, het muziek- en de jeugdverenigingen. Ook activiteiten zoals de Sint Maartensstoet en het wielrennen zijn afgebeeld.

En ook de belleman en de burgemeester passeerden de revue om tijdens een fotosessie te poseren. De belleman met zijn belle en de burgemeester, in groene outfit, met zijn lievelingsduif zijn vereeuwigd.

Sommigen krijgen al de inspiratie om een streetart wandeling in te richten in de gemeente. Maar dan zal Jonk nog enkele keren aan de slag moeten.

(JM)