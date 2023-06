‘Stoffig’ religieus erfgoed krijgt nieuw leven in pop-up expo RESTafette in Brugge

Onder impuls van Handmade in Brugge gingen elf makers aan de slag met afgestoten religieus textiel uit de inboedels van de kerken van de Emmaüsparochie. Het verrassende resultaat, waaronder kleurrijke theaterkostuums en handtassen, is te bekijken op de pop-up tentoonstelling RESTafette, een initiatief van Erfgoedcel Brugge.

Er waren ook afgedankte stukken textiel met religieuze symbolen – tijdens de voorbije decennia vervaardigd in het Brugse atelier van Arte/Grossé – en die werden door het team van Isabelle De Groote (Embroidery Belle) en naar een ontwerp van Margot Billiet (Atelier Billiet) met technische ondersteuning van Arte/Grossé samengebracht in zes akoestische gordijnen voor de Sint-Michielskerk.

Hergebruik van textiel

“In sommige kerkelijke collecties treffen we liturgische gewaden aan die samengesteld zijn uit japonnen van welstellende dames”, vertelt Livia Snauwaert, coördinator van Erfgoedcel Brugge. “De traditie van het hergebruik van burgerlijk textiel in kerkelijke gewaden was vooral in de 18de eeuw populair en getuigt onder meer van het respect en de zorg waarmee ambachtelijk vervaardigde stoffen vroeger werden behandeld. Met dit project willen wij die historische praktijk van het doorgeven en opwaarderen van vakmanschap niet alleen terug aan het licht brengen, maar ook onderzoeken of die ons kan helpen bij de ecologische en klimatologische uitdagingen van vandaag.”