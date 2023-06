Stichting Jenny en Luc Peire in Knokke viert 20ste verjaardag met tentoonstelling ‘Zelden Getoond’     

Dit jaar viert de Stichting Jenny & Luc Peire de twintigste verjaardag van haar architecturale locatie in de De Judestraat in Knokke. In juli 2003 stelde ze namelijk haar site met nieuwbouw ‘Kluis’, tuin, atelier en bungalow open voor het publiek. Met de titel ‘Zelden getoond’ wil de Stichting Jenny & Luc Peire haar zomertentoonstelling in Knokke richten op zelden tot nooit geëxposeerd werk van Luc Peire en tijdgenoten in privéverzamelingen.

De werken zijn deskundig geselecteerd en representatief voor de opeenvolgende fases binnen Peires stijlontwikkeling. Tegelijk sluiten ze aan bij de nationale en internationale artistieke carrière van de kunstenaar. Zo wordt naast werk van Luc Peire ook werk getoond van Rik Slabbinck, Jack Godderis, Ferdinand Vonck, Georges Carrey, Jan Burssens, Harold B. Cousins, Gottfried Honegger, Maurits Bilcke, Leo Breuer en Giovanni Korompay.

‘Bevriende kunst op klein formaat’, zo luidt de titel van de tentoongestelde ‘Mail Art’ in de kijktafels van het atelier: een selectie van authentieke gelegenheidswerkjes, trouvailles en pareltjes binnen een bonte mengeling van stijlen en technieken van kunstenaars bevriend met Luc Peire. Kortom, een tentoonstelling met weinig kans op een déjà vu en sterk ogend op een jamais vu.

Jonas Vansteenkiste

In 2009 bracht Jonas Vansteenkiste (°1984) met Immersion Atelier 7 – een ruimtelijk werk onder de vorm van een artistieke maquette – zijn persoonlijke hommage aan Luc Peire en de architecturale site van de Stichting Jenny & Luc Peire te Knokke. Een dankbare aanleiding om in het kader van de zomertentoonstelling 2023 aan Jonas Vansteenkiste, nu een van Vlaanderens toonaangevende kunstenaars, de tuin van de Stichting ter beschikking te stellen voor het presenteren van ruimtelijk werk met een link naar de kunst van Luc Peire.

Ook het jaarbulletin van de Stichting Jenny & Luc Peire is aan het twintigste nummer toe. Daarom is de editie uitgegroeid tot een jubileumboek waarin de binnen- en buitenlandse initiatieven en projecten van de Stichting sinds de oprichting, na het overlijden van Luc Peire in 1994, chronologisch opgelijst en beschreven worden. Een selectie uit het rijke fotoarchief van de Stichting Jenny & Luc Peire neemt de blik van de lezer mee naar heel wat tentoonstellingen en cultuurevenementen. Verder zijn in het jaarbulletin diepgravende essays en spitsvondige verhalen opgenomen over Luc Peire en zijn kunst van de hand van Leonard Brooks.

De tentoonstelling loopt van 2 juli tot 10 september in het atelier Luc Peire. Stichting Jenny & Luc Peire, De Judestraat 64 B-8300 Knokke-Dorp. Open: zaterdag en zondag: 11-18 uur. Toegang door aankoop catalogus: 10 euro. Info: http://www.lucpeire.com