Stefaan Verfallie stelt tentoon in Hoeve Vandewalle

Voor de vijfde keer verlaat kunstenaar Stefaan Verfallie zijn atelier om zijn werk te tonen aan het grote publiek. Op 13 en 14 oktober zijn in Hoeve Vandewalle, onder de titel ‘Découverte des couleurs’, 54 werken te zien.

Onlangs waren enkele doeken van de 64-jarige Verfallie te zien in het Franse La Baule, wat aantoont dat zijn oeuvre ook over de grens erkenning krijgt. Verfallie maakt gebruik van verschillende technieken en materialen.

Levendigheid

Zo zijn er de drippings, een techniek die sterk doet denken aan het werk van Jackson Pollock. Door verf te druppelen of te spatten op het doek, creëert de kunstenaar een dynamiek die je als toeschouwer meteen meesleept.

Bovendien heeft Verfallie een fascinatie voor pigmenten en speelt hij graag met de intensiteit en helderheid van kleuren. Zijn schilderijen stralen dan ook een buitengewone levendigheid uit, waardoor je wordt uitgedaagd om nauwlettend naar elk detail te kijken.

Een ander interessant aspect van Verfallies werk is het gebruik van textiel. Hij verwerkt stukjes stof of textuurrijke elementen in zijn schilderijen, waardoor er een boeiende gelaagdheid ontstaat. Dit geeft zijn werken een unieke textuur en diepte. “Ik probeer het vermogen te ontwikkelen om verschillende materialen te combineren en zo telkens tot verrassende resultaten te komen”, zegt hij. “Daardoor is mijn werk zowel visueel aantrekkelijk als tactiel uitdagend.” (BRU)