Standbeeld van gewezen wereldkampioen Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré in Roeselare hersteld na vandalisme

Het standbeeld van gewezen wereldkampioen Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré op het Polenplein is hersteld.

Het beeld aan de ingang van het wielermuseum KOERS geraakte in maart beschadigd. Op de dag van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen, die in Roeselare start, stelden wielerliefhebbers vast dat de helft van het stuur van de fiets van Jempi verdwenen was.

Dader onbekend

Het afgebroken stuur werd ’s anderdaags reeds teruggevonden op enkele meters van het museum. Maandag werd het stuur hersteld. “Hiervoor hebben we een bronsgieterij uit Merelbeke ingeschakeld. We zijn blij dat Jempi terug in volle glorie kan prijken aan de ingang van KOERS”, zegt schepen van Sport José Debels (CD&V). Wie er achter het vandalisme zit, is nog niet bekend.

