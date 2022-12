Stadsfestival brengt Ensor weer tot leven in 2024

Met een stadsfestival rond James Ensor dat 9 maanden zal duren wil de badstad zich nog meer op de kaart zetten als Ensorstad. Vier expo’s en minstens 50 projecten zullen de stad kleuren.

In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor stierf en de stad houdt een Ensorjaar dat al op 16 december 2023 start in Mu.ZEE met een expo rond stillevens van Ensor en voorlopers en tijdsgenoten.

Een tweede expo is er voor families in het Fort Napoleon en ook in het Ensorhuis komen er tijdelijke expo’s rond Zelfportretten, Satire, Parodie, Pastiche. Ook in de Venetiaanse Gaanderijen komt er een expo over Ensors denkbeeldige paradijs.

Stoet

Cultuurschepen Bart Plasschaert : “Veel mensen, waaronder jongeren, kennen Ensor nog niet. Daarom wordt het een stadsbreed festival met meer dan 50 projecten van groepen, verenigingen en kunstenaars. Er komt bijvoorbeeld een Ensorstoet.”

Oostende wil zich met het Ensorjaar internationaal blijvend profileren als Ensorstad, een event ontwikkelen dat buiten de klassieke topmaanden volk naar de kust lokt. De stad wil ook het gastronomisch niveau verder ontwikkelen. Daarvoor is er het project ‘Food en de Vlaamse meester Ensor’. Coördinator van het Ensorjaar wordt Wim Vanseveren, voorheen actief bij Toerisme Vlaanderen en momenteel bij het filmfestival/De Ensors.