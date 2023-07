Stad Roeselare ontvangt kunstenares Alex Verhaest na winnen Vlaamse Ultimaprijs

Kunstenares Alex Verhaest werd in ARhus gehuldigd door het stadsbestuur.

De Roeselaarse Alex Verhaest, die momenteel in Brussel woont, kreeg onlangs nog de Vlaamse Ultima 2022 in de categorie Digitale Kunsten. De Ultima Cultuurprijs is de hoogste Vlaamse erkenning voor kunstenaars en artiesten.

Alex Verhaest zet in op digitale kunst. “Mijn grote droom is om een langspeelfilm te realiseren”, aldus de 37-jarige kunstenares. Zij brak de voorbije jaren ook door in het buitenland en heeft onder andere een galerij in het Zuid-Koreaanse Seoul.

“De voorbije jaren kwam ik niet meer in Roeselare, maar ik wil zeker graag bekijken met de stad of een samenwerking mogelijk is”, aldus Alex die in 2017 nog aangesteld werd als Cultuurambassadeur.

Foto Bert Feys