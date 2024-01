Stad Oostende organiseert ontwerpwedstrijd ‘De Skate van Ensor’

Als trotse skatestad wil Stad Oostende het Ensorjaar vieren met een Ensor-skateboard. Lokale jongeren krijgen een unieke kans om hun grafische talenten in de strijd te gooien in de ontwerpwedstrijd ‘De Skate van Ensor’. Van het winnende ontwerp worden honderd exclusieve boards uitgebracht. De winnaar krijgt er twee van, bovenop een geldprijs van 250 euro. Deelnemen kan tot 31 maart 2024.

Stad Oostende brengt jaarlijks een skateboard in beperkte oplage uit. Met de ontwerpwedstrijd ‘De Skate van Ensor’ geeft Stad Oostende lokale jongeren tussen 16 en 26 jaar de kans om het exclusieve skateboard van 2024 vorm te geven. Het skateboard wordt in honderd exemplaren uitgebracht en verdeeld als UiTPAS-ruilvoordeel en in wedstrijden.

Na skateboards met de Oostendse skyline en ‘Dikke Mathille’, brengt de Stad ook dit jaar een nieuw exemplaar uit met een link naar Oostende. In 2024, het Ensorjaar, wordt het skateboard een ode aan de Oostendse schilder James Ensor. Het is leuk om zo cultuur en sport met elkaar te verbinden.Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd

De Stad maakt via deze wedstrijd ook kennis met nieuwe en onbekende designers die in de toekomst aangesproken kunnen worden om andere grafische ontwerpen te maken voor stadscommunicatie.

Oostende skatestad

Oostende heeft een lange geschiedenis als skatestad. Indoor skatepark de Veiling bestaat al meer dan 25 jaar en ook met de skatebowl in de Velodroom was Oostende een van de pioniers in België. Ondertussen groeide skaten uit van een jongerencultuur naar een volwaardige sport, die haar debuut maakte op de Olympische Zomerspelen.

Praktisch