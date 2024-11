Stad Oostende kiest ontwerp van kunstenaar Hew Locke voor artistieke interventie bij standbeeld Leopold II

Stad Oostende heeft het ontwerp van kunstenaar Hew Locke geselecteerd voor een artistieke interventie bij het ruiterstandbeeld van Leopold II op de zeedijk. Tegen eind 2025 wil Stad Oostende het kunstproject realiseren. Oostendenaars en tweedeverblijvers kregen tot eind oktober de kans om elf kunstvoorstellen te bekijken in de Koninklijke Gaanderijen en hun feedback te geven.

Het omstreden ruiterstandbeeld van Leopold II op de Zeedijk werd meermaals beklad, besmeurd en gevandaliseerd. Stad Oostende besliste in 2019 om dit historische monument toch te behouden, maar het een nieuwe context te geven.

Eind 2023 schreef Stad Oostende een kunstopdracht uit. Curator Pieter Boons selecteerde hiervoor elf hedendaagse kunstenaars met Afrikaanse roots die werken rond de erfenis van het kolonialisme. Ze mochten elk een kunstproject voorstellen.

Inspraak

Via ons.oostende.be konden zowel inwoners als tweedeverblijvers tot eind oktober hun mening geven over de ontwerpen. Op verschillende locaties, zoals Bibliotheek Oostende en het stadhuis, lagen postkaarten waarop geïnteresseerden feedback konden schrijven. Daarnaast organiseerde de stad gegidste tentoonstellingen en een dialoogmoment met een panel van commissieleden. De reacties, zowel online als op papier, werden grondig geanalyseerd om de gemeenschappelijke ideeën en wensen in kaart te brengen. Die feedback speelde een belangrijke rol in het selectieproces.

Gekozen ontwerp en realisatie

Na overleg koos de selectiecommissie, op basis van de verzamelde feedback en de criteria van de opdracht, voor het voorstel van Hew Locke. Het ontwerp viel in de smaak bij zowel de commissieleden als bij veel deelnemers, dankzij de impact op het beeld en de mogelijkheden voor participatieve uitwerking. De stad gaat nu samen met de kunstenaar het ontwerp verder uitwerken tot een definitief voorstel, waarin rekening wordt gehouden met de praktische haalbaarheid.

Schepen Silke Beirens: “Dit kunstwerk is niet het eindproduct van een uitgebreid participatieproject rond koloniale sporen, maar het begin van de dialoog die we moeten blijven voeren over hoe we omgaan met de koloniale verwijzingen in onze publieke ruimte.”

Schepen Bart Plasschaert: “Het is de eerste keer dat er in Oostende zo breed over een ingreep in de openbare ruimte nagedacht werd mét participatie van de bevolking. Het werd een uitgebreid en grondig traject met betrokkenheid van alle bevoegde stadsinstanties, van Cultuur over Openbaar Domein tot de Groendienst.”

Blik op de toekomst

Tegen eind 2025 wil Stad Oostende het kunstproject realiseren. Het plein zal dan een plek worden waar men kan reflecteren over de koloniale geschiedenis, de invloed van propaganda en de blijvende gevolgen van kolonialisme, zoals racisme en onverdraagzaamheid. Inwoners kunnen het verdere proces volgen via Ons Oostende.