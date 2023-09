Stad Mesen draagt vredesboodschap verder uit met het kunstproject Pillars of Peace

Met het het kunstproject Pillars of Peacez al de stad Mesen de 25ste verjaardag van het Iers Vredespark herdenken. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) trekt als ambassadrice het project. “We dragen de vredesboodschap verder uit met een kunstwerk bestaande uit stenen uit verschillende landen die verbrande bomen, verwijzend naar het landschap uit de eerste wereldoorlog, dragen”, legt burgemeester Sandy Evrard uit.

Op het Mesense marktplein komen verschillende vredespilaren elk gedragen door een steen uit een land. “Nu al hebben we met Estland de eerste steen binnen. Tegen de plechtigheid van 11 november wordt het kunstwerk ook gedragen door stenen uit Denemarken en Ierland. Een steen uit Lede, de gemeente waarmee we verbroederd zijn vertegenwoordigt ons land. Bijzonder wordt zeker de steen uit de Berlijnse Muur.”

QR-code

Het kunstwerk wordt jaarlijks met 11 november verder aangevuld met nieuwe stenen. “In principe is dat kunstwerk nooit af”, weet de burgemeester die verder meegaf dat elke steen een QR-code en een notenbalk zal krijgen. “Een QR-code met informatie over het land, de notenbalk met de muzieknoten van de Last Post.”

De stad Mesen werkt nog een programma uit rond de inhuldiging. Zo zullen in de week rond Wapenstilstand jongeren uit kansengroepen uit verschillende landen uitgenodigd worden om samen te werken rond vrede. Familieleden van de bedenkers van de Vredestoren, Glenn Barr en Paddy Harte zullen eveneens aanwezig zijn op de plechtigheid.

De toren werd ingehuldigd na een ceremonie om 11 uur op 11 november 1998 door president Mary McAleese van Ierland, in aanwezigheid van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en koning Albert II van België.

In de loop der jaren brachten heel wat personaliteiten een bezoek aan de Vredestoren. Zo ook de dochter van Desmond Tutu, Mpho Tutu, die in 2014 twee stenen schonk aan burgemeester Evrard. “Het was het begin van wat nu uiteindelijk dit kunstwerk is.”